Video Viral: Le cepilla los dientes, lo peina y le pone crema hidratante a su perro antes de dormir [VIDEO]

En TikTok, viene circulando un curioso video que tiene como gran protagonista a un perro, a quien le limpian su boquita y lavan los dientes luego de comer, y finalmente le ponen una crema hidratante antes de dormir.

El video no tardó mucho en hacerse viral y clara muestra de ello se reflejan en sus cifras: más de 2 millones de reproducciones en las redes sociales. Es tendencia en Estados Unidos, México y España.

Un video difundido por la usuaria Thais Kruger en TikTok, donde registra más de 18 mil seguidores, se aprecia el cuidado que le brinda a su mascota antes de dormir. El clip es un éxito en las redes sociales.

Luego de que el labrador come sus alimentos en su tazón, la "mamita" se dispone a limpiarle la boquita y lavarle los dientes. Posteriormente, la mujer le cepilla el pelaje y le pone crema hidratante en sus patitas. Sí, así como lo lee.

El can no puede irse a dormir sin estos cuidados de aseo personal. Luego de cumplir con todas las tareas, la mujer echa al can en su cama y le pone un peluche para que se siente acompañado.

El video ha conmovido a los usuarios en TikTok, quienes vienen compartiendo dicho viral. Hasta la fecha de esta publicación, se registran más de 2 millones de reproducciones en las redes sociales.