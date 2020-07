Carlos Galdós tilda de "Relleno sanitario de muchos hombres" a Xoana Gonzáles

Durante la última edición de su programa radial, Carlos Galdós entrevistó a Xoana Gonzáles y muy a su estilo no dudó en felicitarla por su futura boda y por haber elegido a un "ser humando decente" como cree que lo es el flamante novio, Javier González.

“Que buena noticia. Te vas a casar. Sé que estás enamorada de tu chico y él también de ti”, indicó Galdós a la argentina que no duda en profesar su amor a través de sus redes sociales.

“Xoana, qué tal ejemplar que te conseguiste, carajo. Primer ser humano medianamente decente que te conseguiste en la tierra, después de haber sido el relleno sanitario de tanto idiota”, afirmó el conductor radial.

Asimismo, felicitó a la rubia argentina por ese gran paso en su vida: "Ahora tenemos por lo menos un hombre bueno, aunque parece, no sé. No lo conozco tanto (..) Les deseo lo mejor y qué les vaya muy bien”. sentenció el ex conductor de televisión.

En otro momento de la entrevista Galdós se comparó con Xoana Gonzáles:

“Tu eres como yo, kamikaze, a la miércoles no más, me caso. Está bien, si uno está enamorado, se casa. Ya están conviviendo, sientes que va para adelante. Ya, si me equivoco, me equivoco. Mientras disfrutes el baile, todo bien, y hay que poner unas reglas para que sea agradable para ambos”, finalizó.