Spotify, TikTok y Tinder dejan de funcionar en IOS por error de Facebook

Usuarios de Spotify, la plataforma de música en streaming, han reportado durante las últimas horas fallas en el funcionamiento de la aplicación, ya que está se cerraría repentinamente y no permitiría la reproducción de la música correctamente.

Sin embargo, este problema solo se reportaría para los usuarios de IOS, tanto los que tienen la versión (iOS 13.5.1) como en la versión beta de iOS 14. El error también estaría presente en Spotify para iPadOS.

La aplicación europea con más de 130 millones de suscriptores indicó, a través de Twitter, que están trabajando para descubrir cuál sería el origen del error para solucionarlo lo más pronto posible.

Something’s out of tune. We’re currently investigating, and we’ll keep you posted here! — Spotify Status (@SpotifyStatus) July 10, 2020

TikTok es otra de las aplicaciones que también ha reportado fallas, ya que al ser abierta en dispositivos IOS se cierra automáticamente, lo que ocasiona malestar en los usuarios.

The New York Times, Booking, Glovo, VSCO, son otras de las apps que vienen teniendo el mismo problema; no obstante, algunas de ellas luego de varios intentos logran funcionar, pero este no es el caso de Spotify, que se cierra automáticamente.

Al parecer todos estos errores serían ocasionados por un fallo en el SDK de Facebook. Actualmente la compañía estadounidense viene investigando el problema.

Vale recordar que en el mes de mayo, un error en el el SDK de Facebook ocasionó que múltiples aplicaciones dejaran de funcionar por un periodo de tiempo.