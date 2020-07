Sujeto asegura que no le preocupa el coronavirus: "Yo estoy con Cristo" [VIDEO]

La cuarentena terminó en varias regiones del Perú; no obstante, los ciudadanos aún deben acatar con los protocolos de salubridad como el uso de mascarillas, distanciamiento social de un metro y el lavado constante de manos para evitar más casos de coronavirus.

Sin embargo, como se ve en las calles, algunas personas no cumplen con estas normas. En este ocasión, las cámaras de Domingo al Día mostraron que un sujeto no llevaba puesto correctamente el tapabocas.

Ante el reclamo de una periodista, este atinó a decir que la COVID-19 es una mentira y que Martín Vizcarra debe abrir los centros religiosos para que las personas se lamenten de las cosas malas que han hecho.

“El presidente debe dar el mensaje de la Nación para que abran las iglesias. Es Cristo quien va a curar estas enfermedades (...) Que se arrepienta la gente de sus pecados, por eso es que hay tantas personas que están en los hospitales”, comentó.

Asimismo, declaró que le incomoda usar mascarilla. “Es que me ahogo. Nadie me pude obligar que me lo ponga hasta la nariz, así como tampoco te puedo obligar nada a ti (...) No se preocupe, yo estoy con Cristo Jesús, ese (el coronavirus) es un engaño del diablo y de la OMS. Les meten miedo a los hombres y a las mujeres”, se le escucha decir al hombre.

¿Qué es la COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. El nuevo virus era desconocido hasta antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019.