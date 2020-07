El desconsolado llanto de un pug que pide que le inviten un poco de cena [VIDEO]

En Youtube circula un curioso video que tiene como gran protagonista a una tierno pug, que llora cada vez que ve comer a su dueña y ella no le invita. El can apela al sentimiento a través de su llanto, pero la mujer no accede a su pedido.

Una vez más, como ha ocurrido a lo largo de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, los videos de mascotas se roban todo el protagonismo en las redes sociales y son tendencias en países como Estados Unidos, México y Colombia.

Este peculiar hecho sucedió el pasado 20 de julio en la localidad de Humboldt, Arizona, Estados Unidos, y se dio a conocer a través de la propia dueña de la mascota, que lo subió a sus redes sociales.

Tal como se aprecia en las imágenes difundidas por el canal ViralHog en Youtube, una mujer estaba cenando de lo más normal y de pronto 'Mrs. Pugsle', una tierna pug, empieza a llorar para que ella le invite.

Al ver que su dueña no accedía a su pedido, 'Mrs. Pugsle' puso ojos sollozos con el fin de apelar a los sentimientos pero tampoco lo consiguió. El video ha causado una gran conmoción entre los internautas, quienes se solidarizaron con la curiosa cachorra.

"La señora Pugsley siempre tiene hambre. Ella nunca pierde una comida. Estaba llorando porque yo estaba comiendo y quería algo", se puede leer en la descripción del video, que es viral en Youtube.