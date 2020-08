Viróloga teme por su vida al afirmar que COVID-19 se creo en laboratorio: "Voy a desaparecer"

La OMS anunció a finales del mes de noviembre el brote de la COVID-19 en el mercado de Wuhan, que rápidamente se propagó por toda la ciudad y el país, siendo declarado meses después en pandemia. Sin embargo, el origen del virus sigue causando controversia, pues hay muchas teorías al respecto.

La viróloga china Li Meng Yan que huyó de Estados Unidos por que sufre de amenazas, continúa revelando información importante para defender la denuncia contra país por encubrir la creación del coronavirus.

“Sé que voy a desaparecer en cualquier momento. Al igual que todos los valientes manifestantes en Hong Kong, desapareceré incluso sin un nombre. Pero esta no es mi consideración principal. La información debe transmitirse antes” aseveró en una entrevista el pasado 28 de julio.

Asimismo, contó porque tomó la decisión de hablar a pesar de estar exponiendo su integridad: "Vi morir a personas inocentes y permanecer indiferente".

"Desde mi perspectiva profesional, ya sea como médico o como científico, es un asunto muy serio, y he analizado claramente que esto (COVID-19) salió del laboratorio militar del Partido Comunista Chino”, aseveró.

“El mercado de Wuhan no es el origen del brote ni un animal salvaje el huésped intermedio. COVID-19 no procede de la naturaleza. Tengo los registros de las conversaciones que mantuve por chat y que han sido comprobadas ya por el FBI. No me he inventado nada”, reveló Li Meng Yan al diario el Mundo.