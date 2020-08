Voluntaria que recibió vacuna contra el coronavirus: "No he tenido ningún síntoma"

La lucha para erradicar al coronavirus de nuestro planeta continúa en todo el mundo y ya comienzan a aparecer los primeros resultados claves. Desde el Reino Unido, una voluntaria, que recibió la vacuna en uno de los primeros ensayos de la Universidad de Oxford, asegura sentirse mejor y sin síntoma alguno.

Su nombre es Alison, una mujer de 55 años que decidió formar parte del proceso para encontrar la cura contra el coronavirus y recibió la dosis del medicamento el pasado 30 de mayo. La dama tuvo una entrevista con el periodista argentino Christian Martin y reveló detalles sobre la evolución del tratamiento.

“Estoy muy emocionada de estar involucrada en este proceso. Me he sentido bastante bien, no he presentado malas reacciones posteriores como tal. Además, no he tenido ningún síntoma del coronavirus, algo que es fantástico”, señaló la entrevistada.

VACUNA DE OXFORD: hablamos con Alison (sin apellido por motivos de seguridad), voluntaria de la Vacuna Grupo Mayores de 55 años. 9 tests por el momento, todos negativos. La Luz al Final del Túnel cada vez mas cerca. El link abajo en IG https://t.co/vA2dVZND3a — Christian Martin (@askomartin) August 4, 2020

“En ese momento se cumplen exactamente 90 días desde que me pusieron la vacuna, que está funcionando hasta ahora. Luego tengo que regresar cuando se efectúen los 180 días”, agregó la mujer.

Además, Alison explicó que desde el día en el que recibió la vacuna hasta ahora, le han practicado un total de 9 pruebas del coronavirus y más de 7 exámenes de sangre, saliendo negativos todos. La próxima prueba le corresponde el 30 de agosto, la cual servirá para observar “cómo va la respuesta inmune”.

Para finalizar, la mujer señaló que, sin excepción alguna, todos los voluntarios del tratamiento contra la COVID-19 han respondido de buena manera y se encuentran en la tercera etapa del proceso. Por lo que en Oxford se encuentran optimistas y esperan tener la vacuna completa para antes del 2021.