Jair Bolsonaro: abuela de su esposa falleció a causa de la COVID-19

Las malas noticias llegan desde Brasil. En esta oportunidad, el epicentro del coronavirus en nuestro continente, acaba de registrar una enorme pérdida para el mandatario del mismo. Sucede que la abuela de la esposa de Jair Bolsonaro, presidente del mencionado país, falleció esta mañana a causa del nuevo coronavirus.

La mujer de 81 años estuvo batallando contra la enfermedad desde el pasado 1 de julio, esto en un hospital público del lugar en donde vivía. Sin embargo, y tras más de un mes en estado crítico, María Aparecida Firmo Ferreira dejó de existir.

Es importante señalar que, tal y como comentaron los médicos que la atendieron desde el inicio de la enfermedad, su capacidad pulmonar se había reducido en los últimos días al 78%, por lo que se encontraba intubada.

La noticia del sensible fallecimiento la dio a conocer María de Fátima Ferreira, una de las tías de la primera dama Michelle Bolsonaro. Ella dijo: ”Dios se quiso llevar a mi madrecita. No lo puedo creer. Luchó tanto, con tanta fuerza, pero no resistió”.

Es importante mencionar que Michelle Bolsonaro se encuentra en confinamiento luego de haber dado positivo a la prueba de coronavirus que se realizó luego que su esposo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confesara que también dio positivo a la COVID-19.

Finalmente, no es un secreto que Brasil es uno de los países más golpeados con el coronavirus en el mundo, y día a día registra gran cantidad de infectados y fallecidos a causa de esta enfermedad.