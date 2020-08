Bono Universal S/ 760: ¿Qué hacer si no cobré el subsidio en la fecha indicada?

https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/ | HOY, domingo 16 de agosto, te traemos todos los detalles sobre el cobro del Bono Universal Familiar de 760 soles que otorga el gobierno de Martín Vizcarra y el Midis para las familias afectadas económicamente en el marco de la emergencia por el coronavirus. ¿Te tocó cobrar y no lo pudiste hacer por cuestión de tiempo o porque sencillamente no sabías que te tocaba? Ahora te decimos qué es lo que debes hacer para recibir el beneficio económico del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Como se sabe, tras la entrega del primer subsidio monetario al inicio de la emergencia nacional, se decidió por parte del Midis y Ejecutivo que se entregue un segundo beneficio económico considerado como el Segundo Bono Universal Familiar.

De esta forma, y, tras habilitarse el Registro Nacional de Hogares, plataforma del Reniec; se dispuso que se entregue un segundo beneficio económico de 760 soles, esto sería mediante un cronograma de pagos según el último dígito del DNI de la persona.

¿Qué pasa si no cobro el Bono Universal Familiar en la fecha indicada?

Si te olvidaste de cobrar, no pudiste acercarte a una agencia bancaria o cualquier otro motivo que te impidió recoger el beneficio de 760 soles, no te preocupes, a continuación te decimos lo que debes hacer para efectuar el cobro del Bono Universal Familiar.

¡Tenemos una buena noticia! Según el Decreto de Urgencia N.º 052-2020 toda persona a quien le toque cobrar el bono de 760 soles o cualquier otro beneficio económico dentro del estado de emergencia por el coronavirus, podrá efectuar el cobro del dinero hasta 30 días calendario después del término de la emergencia sanitaria.

Por ello, si aún no has podido realizar el cobro del beneficio, no te preocupes, aún lo puedes hacer. Por otro lado, si aún no sabes si accedes o no al subsidio, aquí te dejamos todos los datos con el LINK oficial del bonofamiliaruniversal.pe

Bono Universal Consulta

Para verificar si eres uno de los beneficiarios al Bono Familiar Universal de 760 nuevo soles debes seguir los siguientes pasos. Te recomendamos tener tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano. El trámite es 100 % virtual.

Ingresa a la página web oficial del Bono Universal haciendo clic AQUÍ.

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión.

Haz clic en "No soy un robot".

Haz clic en "Continuar".

Cronograma para el Bono Familiar Universal

A continuación te dejamos el cronograma de fechas para que puedas conocer qué día te toca cobrar el subsidio de 760 soles otorgado por el Estado.

Si su DNI termina en: El bono será depositado a partir del: 0-1 Martes 11 de agosto 2-3 Miércoles 12 de agosto 4-5 Jueves 13 de agosto 6-7 Viernes 14 de agosto 8-9 Sábado 15 de agosto

¿Dónde cobrar el Bono Familiar Universal?

¡Toma nota! Estos son los métodos de pago para recibir el subsidio económico de 760 soles correspondiente al Bono Familiar Universal.

Depósito de cuenta : podrás cobrar el monto destinado en una red de cajeros Multired del Banco de la Nación o algunas de estas entidades financieras: Interbank, BBVA, Scotiabank, CrediScotia y Banco de Comercio.

: podrás cobrar el monto destinado en una red de cajeros Multired del o algunas de estas entidades financieras: Interbank, BBVA, Scotiabank, CrediScotia y Banco de Comercio. Billetera Tunki de Interbank : con este método lo podrás cobrar a través de cualquier cajero de GlobalNet.

: con este método lo podrás cobrar a través de cualquier cajero de GlobalNet. Banca Celular : en este punto el beneficiario podrá cobrar el bobo en cualquiera de los cajeros o agentes vinculados al Banco de la Nación.

: en este punto el beneficiario podrá cobrar el bobo en cualquiera de los cajeros o agentes vinculados al Banco de la Nación. Empresa Transportadora de Valores (ETV).

¿Cómo hago para inscribirme en el Bono Universal?

Los ciudadanos que no ingresaron al primer grupo de beneficiarios tuvieron la oportunidad de inscribirse en el Registro Nacional de Hogares del Reniec para actualizar la información vinculada a los integrantes de su hogar con la finalidad de acceder al segundo bono. La plataforma ya no se encuentra habilitada.