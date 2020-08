Elmer Huerta tras recibir vacuna contra la COVID-19: "No sentí dolor"

Cada vez más cerca. El doctor peruano Elmer Huerta, recibió esta mañana la primera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus; él comentó desde Estados Unidos que el fármaco creado por Moderna, que dicho sea de paso, se consolida como una de las potentes en el mundo, no le causó mayor efecto secundario.

“He tenido entrevistas con los doctores. Me han sacado ocho tubos de sangre y luego en el brazo izquierdo, a las 8:53 me me pusieron la vacuna o el placebo, no lo sé”, refirió el médico para su secuencia Sanamente.

Además, agregó: “Para esta vacuna del laboratorio Moderna se calculan 30 mil personas, 15 mil van a recibir la vacuna y 15 mil recibirán el placebo, que es la solución salina”.

Por otro lado, el médico comentó que la vacuna (en su primera dosis) no le generó dolor, por lo que se encuentra satisfecho al ser voluntario de uno de los medicamentos más esperados en los últimos tiempos.

“La señorita tuvo buena mano, ni sentí la inyección y luego que me inyectó no he sentido nada, ningún problema, no tengo escalofríos, no tengo dolor de cabeza. Ha sido un liquido no denso, no he sentido nada”. refirió Huerta.

Finalmente, el doctor comentó que si bien hay 30 mil voluntarios para las pruebas de la vacuna, solo 15 mil estarían recibiendo el fármaco, mientras que la otra mitad está recibiendo solo un placebo.