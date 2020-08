Minedu alerta sobre un página web que busca robar datos personales

El coronavirus causó que los peruanos sufran económicamente, pues la mayoría dejaron de trabajar como medida de evitar la propagación de los casos de COVID-19. El Estado brindó les brindó diversos bono para que puedan adquirir productos de necesidad básica mientras dure el estado de emergencia.

No obstante, hay personas inescrupulosos que se aprovechan de la precaria situación de los ciudadanos y buscan robarles dinero mediante distintas modalidad. El Ministerio de Educación alertó sobre un página que tiene como objetivo sustraer información personal.

Minedu advirtió, mediante sus redes sociales, que no hay el bono Quédate en casa y que dicho sitio se creó con el fin de engañar a los usuarios. Asimismo, exhortó a no brindar datos a páginas que no sean oficiales del Estado.

#FALSO Alertamos a nuestra comunidad educativa sobre el intento de estafa que se pretende realizar desde algunas páginas bajo la modalidad de registro para un bono solidario. No existe el programa quédate en casa y recomendamos no brindar información delicada a este sitio web. pic.twitter.com/KGcyKK3Eky — mineduperu (@MineduPeru) August 19, 2020

"Alertamos a nuestra comunidad educativa sobre el intento de estafa que se pretende realizar desde algunas páginas bajo la modalidad de registro para un bono solidario. No existe el programa Quédate en casa y recomendamos no brindar información delicada a este sitio web", escribió la entidad nacional en su Twitter.

Cabe recordar que el Banco de la Nación también mencionó sobre un correo falso correo en el cual se confirma una transferencia para solventar gastos y sobrevivir en la pandemia. No obstante, esto es una modalidad de fraude.

Es importante mencionar que el Estado comenzó a pagar el Bono Universal al segundo grupo de beneficiarios. Consulta AQUÍ si accedes a este subsidio económico. En ese misma página se te indicará a qué entidad bancaria podrás cobrar.