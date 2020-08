Coronavirus: cines de Río de Janeriro reabren sus puertas con hasta 500 personas

Con más de 3 millones de casos y 100 mil fallecidos, Brasil es uno de los países más afectados en el mundo por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, nunca se sometió a una cuarentena estricta y ahora Río de Janeiro, una de sus ciudades más importantes, volverá a abrir al público diversos lugares de esparcimiento.

Conforme un decreto del gobernador fluminense, Wilson Witz, publicado el último miércoles por los canales oficiales del Estado, los cines volverán a operar solo con un 40% de su capacidad y respetando los dos metros de distanciamiento social, mientras que museos, teatros, salas de conciertos y centros culturales podrán reabrir con un tercio de su aforo.

El gobernador también autorizó los eventos sociales y reuniones con una capacidad de 500 personas. No obstante, estas no se podrán realizar si no se presentan el distanciamiento social y las medidas de sanidad correspondientes.

Río de Janeiro vuelve a las clases presenciales en septiembre

En otra parte del decreto, se establece el reinició de las clases presenciales en la red privada desde el 14 de septiembre y en las escuelas y universidades públicas, para el 5 de octubre. De confirmarse este panorama, Brasil sería el primer país en la región que aplicaría esta medida en medio de la posibilidad latente de una segunda ola del virus.

Por otro lado, lo conciertos, público en los partidos de fútbol, gente en las playas, piscinas, etc., son actividades que aún están prohibidas, al menos hasta el mes de septiembre que habría un nuevo pronunciamiento oficial.

Rio de Janiero vive una nueva normalidad desde hacer dos mese y apresura su desescalamiento, a pesar que Brasil, encabeza la lista de contagios y fallecidos en la región.