Sacerdote de Brasil pide que "no haya vacuna para los que no van a la iglesia, o que mueran antes" [VIDDEO]

Antônio Firmino Lopes Lana, es un sacerdote brasileño que durante la celebración de una misa, expresó su malestar por los feligreses que sin pertenecer a un grupo de riesgo contra la COVID-19 no asisten a misa, tanto así que deseó que no haya vacuna para ellos.

El clérigo encargado de la parroquia de Sao Batista, se encontraba evidentemente fastidiado por la "falta de fe" de sus fieles, por lo que tuvo duras palabras para ellos:

"Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: 'Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna'. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?'", sostuvo el sacerdote.

Asimismo, agregó que: "hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe", sentenció Lopes Lana.

Sacerdote pide disculpas por fuertes palabras a fieles

El video de la misa se hizo viral rápidamente en redes sociales, donde los internautas de diversos países criticaron duramente a Firmino, pues consideraban sus declaraciones muy desatinadas.

Es por ello, que el sacerdote se vio obligado a salir al frente y pedir disculpas por su "infeliz comentario": “Rezad por mí, yo soy débil también. Yo soy pecador, tengo mis miserias y preciso de misericordia”, aseveró.