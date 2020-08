Varios peruanos creen que la vacuna contra la COVID-19 tiene un chip para controlarlos

La batalla contra el coronavirus continúa en todo el mundo, por lo que en nuestro país se realizarán ensayos clínicos en convenios con algunas empresas para probar el medicamento contra la COVID-19. No obstante, hay peruanos que no se pondrían la vacuna por motivos sorprendentes.

Según una encuesta realizada por Ipsos, un total del 75 % de los peruanos están dispuestos a vacunarse contra el coronavirus. Mientras que, un 22 % no piensa aplicarse la dosis debido a múltiples motivos.

De ese porcentaje que no desea colocarse la vacuna, un 5 % expresó que no se vacunaría debido a que el medicamento es desarrollado por empresas extranjeras y no nacionales. Aunque lo más sorprendente se encuentra por venir.

El 11 % explicó que no se vacunarían por nada del mundo, ya que creen que a través de la dosis se les colocará un chip que permitirá a la élite del mundo controlar a toda la humanidad.

Además, otro porcentaje señala que no se vacunarán porque no tienen miedo a las consecuencias o porque no creen que la inyección tenga efecto alguno contra el coronavirus y lo toman como una pérdida de tiempo.

Cabe resaltar que los ensayos clínicos en Perú para la vacuna contra el coronavirus comenzarán en la quincena de septiembre. Desde este domingo 30 de agosto podrás inscribirte como voluntario a través de la página web vacunacovid.pe.

Finalmente, es importante recalcar que no hay ningún indicio de que exista la posibilidad de recibir un microchip a la hora de ser vacunado, por lo que es información totalmente falsa que los amantes de las conspiraciones se han encargado de esparcir.