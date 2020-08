Ejecutivo lanza campaña de concientización: "El COVID no mata solo. No seamos cómplices"

El Perú vive una de sus horas más oscuras tras la llegada del coronavirus. La pandemia se ha llevado hasta el momento más de 28 mil vidas, y día tras día los casos de COVID-19 aumentan sin poder detenerlo.

Ante ello, la Presidencia de Consejo de Ministros liderada por Walter Martos inició hoy una campaña de concientización para que los peruanos puedan ver la realidad reflejada en videos de 30 segundos, en los que se expone situaciones diarias que parecerían muy habituales, pero que podrían llevarnos a la muerte.

La iniciativa 'El COVID no mata solo. No seamos cómplices' trae consigo tres videos que muestran una realidad que muchos no quieren ver. El material audiovisual cuenta tres historias que dejan más de una reflexión.

"Las personas que incumplen las disposiciones sanitarias necesarias para detener el contagio de la COVID 19 e insisten en organizar reuniones, visitar a familiares y no respetar el buen uso de la mascarillas, la distancia social o el correcto lavado de manos, son el principal vector de contagio para la población de riesgo; es decir, adultos mayores y personas con morbilidades", refiere la página web que se ha creado.

La visita familiar

En este video se muestra una situación que muchos consideran como inofensiva, pues se realiza una escena que suele suceder a menudo, pero que ahora es la de mayor riesgo.

La pichanga

Un 'simple' juego de fútbol en el barrio podría desencadenar la muerte de un ser muy querido para ti o tu entorno.

La reunión del barrio

Tomar cervezas con los amigos, reunirse en el barrio para 'celebrar' algo, podría ocasionar indirectamente la muerte de alguien muy querido para ti, como en este caso el video lo representa: el debate entre la vida y la muerte de la abuela del protagonista.