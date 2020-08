Bono Universal, tramo 2 [AQUÍ]: conoce si accedes y cómo cobrar los S/ 760

bonouniversalfamiliar.pe | Hoy, sábado 29 de agosto, conoce todos los detalles sobre el Bono Familiar Universal que entrega el gobierno de Martín Vizcarra de la mano con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), esto en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus. ¡Atención! ¿No sabes si perteneces a la segunda lista oficial del subsidio? Con tu DNI, conoce si estás dentro del padrón de beneficiarios.

Es importante señalar que en el segundo tramo del Bono Familiar Universal, se está considerando a todas las personas que se inscribieron en el Registro Nacional de Hogares, plataforma que habilitó el Reniec para que todos los ciudadanos se puedan actualizar sus datos y sustentar por qué deberían ser incluidos en la nueva lista.

Bono Familiar Universal Segundo Tramo

En esta oportunidad, la segunda edición del Bono Familiar Universal se viene entregando hasta el momento. Este subsidio es la segunda parte del Bono Universal 1, por lo que si te inscribiste en el Registro Nacional de Hogares y no has verificado si accedes o no al beneficio, ¡no esperes más!, aquí te dejamos el LINK oficial.

Bono Familiar Universal 2

Ten en cuenta que el Bono Universal 1, Bono Universal 1, tramo 2 y Bono Universal 2, no son lo mismo. A continuación te detallamos punto por punto de qué trata cada beneficio económico; todos entregan la suma de 760 soles.

Bono Familiar Universal 1: Este beneficio económico de 760 soles se entregó al inicio del estado de emergencia nacional por el coronavirus. Los ciudadanos beneficiados fueron quienes estaban dentro de un padrón de hogares que manejaba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social hasta entonces.

Bono Familiar Universal 1, tramo 2: Este beneficio económico, se da luego de la entrega del primer subsidio. A diferencia del anterior, en esta oportunidad se está incluyendo a las personas que se anotaron en el Registro Nacional de Hogares.

Bono Familiar Universal 2: Este beneficio incluirá a todas las personas que hayan recibido bonos dentro del estado de emergencia, esto incluye al universo total de subsidios, tales como el Bono Independiente, Bono Rural, Bono Universal 1, Bono universal 1, tramo 2 y más.

Bono Familiar Universal Consulta

Para verificar si eres uno de los beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 nuevo soles debes seguir los siguientes pasos. Te aconsejamos tener tu Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano. Recuerda que el trámite es 100 % virtual.

Ingresa a la página web oficial del Bono Universal haciendo clic AQUÍ.

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión.

Haz clic en "No soy un robot".

Haz clic en "Continuar".



Bono Familiar Universal: cobrar los S/ 760 por celular

Con el fin de evitar las aglomeraciones y exposición en las diferentes agencias bancarias, se dispuso que la entrega del subsidio económico de 760 soles como parte del Bono Familiar Universal se realice desde las bancas móviles.

En principio debes saber que podrás realizar el cobro del monto económico a través de:

Depósito en cuenta

Banca celular

Aplicativo Tunki

Empresa transportadora de valores

En esta oportunidad nos centraremos en las bancas celulares. A continuación el procedimiento:

Corrobora si accedes al subsidio mediante: https://bonouniversalfamiliar.pe/

Sigue las indicaciones para habilitar tu clave

Dirígete a cajeros automáticos o agentes MultiRed.

Si tienes aplicativo Tunki de Interbank:

Corrobora si accedes al subsidio mediante: https://bonouniversalfamiliar.pe/

Mediante el aplicativo, sigue las indicaciones y cobra los 760 soles en cualquier agente o cajero Global Net.

Bono Familiar Universal: ¿qué hacer si no me llega el SMS para el pago?

Es importante tener mucha paciencia en la espera de recibir el código de confirmación para realizar el cobro de los 760 soles desde la banca celular. Sin embargo, a pesar de tener un plazo no establecido para la entrega o recibimiento de este mensaje de texto, es preciso que tengas en cuenta que si ya esperaste de 7 a 10 días hábiles luego de presentada tu solicitud, deberás tomar cartas en el asunto.

En esta ocasión, tendrás que ponerte en contacto con los canales oficiales del Banco de la Nación que te dejamos a continuación, para que los puedas tener en cuenta y realizar tus operaciones con mayor celeridad.

Página web: https://www.bn.com.pe/

Canal telefónico: *551#

Línea gratuita: 0800-10700

Teléfonos: 01 440 5305/01 442 4470

Bono Familiar Universal: ¿cómo cobrar los 760 soles?

¡Atención! Conoce paso a paso cómo debes ejecutar el cobro de los 760 soles como parte del Bono Familiar Universal.

Segundo Bono Familiar Universal: ¿a quiénes beneficiará?

Surgen muchas dudas sobre a quiénes les tocará recibir el segundo subsidio de 760 soles otorgado por el Estado en el marco de la emergencia nacional. ¿Acaso serán nuevas personas? ¿se repetirá el mismo padrón del primer bono? A continuación, todos los detalles que comentó la propia ministra Patricia Donayre al respecto.

"Yo no puedo asegurar que el Registro Nacional de Hogares (nuevo) sea perfectible, nada es perfecto, hay casos que se escapan (sobre beneficiarios). Se pretende que se llegue a todos pero yo creo que va a ser bien complicado. Se ha tratado de buscar la mayor cantidad de información", comentó la titular del Midis para La República.

Además, agregó: "Se ha cruzado información con las propias personas que han acudido a inscribirse al Registro Nacional de Hogares que abrió el Reniec, con toda esa información es que se ha formado el nuevo registro; obviamente habrá personas que no han podido inscribirse a tiempo, que de repente eso haga que yo no pueda asegurar que vamos a coberturar el total de personas que necesitamos hacerlo".