Martín Vizcarra sobre campaña contra la COVID-19: "Va dirigida a las personas irresponsables"

El Gobierno peruano lanzó una campaña para concientizar a la sociedad e intentar prevenir que el coronavirus aumente en nuestro país. “El COVID no mata solo. No seamos cómplices”, indica el lema al que el presidente Martín Vizcarra no dudó en referirse y aclarar para quiénes va dirigido.

El jefe de Estado se encuentra actualmente en Tumbes acompañando a la presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, en donde supervisarán la construcción de la Villa EsSalud que albergará pacientes contagiados con la COVID-19.

Desde el norte, el mandatario comentó algunas cosas sobre la campaña del PCM para prevenir nuevos casos de coronavirus. “Esta campaña va dirigida, principalmente, a las personas irresponsables. Es un pequeño sector que no cumple (con las normas)”, explicó Martín Vizcarra.

Además, el presidente pidió el apoyo del pueblo peruano para poder salir adelante de esta situación y confía en que habrá más responsabilidad por parte de la sociedad. “Vamos a lograr generar una conciencia cívica en todos. Necesitamos el esfuerzo de todos”, añadió.

Recordemos que, esta campaña liderada por Walter Martos consta de varios videos con duración de 30 segundos y muestran cómo los peruanos nos exponemos innecesariamente día a día al coronavirus.