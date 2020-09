Fase 4 de la reactivación económica podría empezar en octubre, según la ministra Rocío Barrios

Dentro del marco de la emergencia sanitaria que vive el Perú a causa del coronavirus, el Estado decidió iniciar progresivamente la reactivación económica en diferentes fases. Ahora, la fase cuatro que se tenía prevista para mediados de agosto se podría iniciar en el mes de octubre.

Así lo afirmó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, quien además recalcó que esto solo dependerá de cómo evolucione la pandemia en nuestro país en las próximas semanas, y cómo se vaya proporcionando la información detallada por parte del Ministerio de Salud (Minsa).

“La fase 4 reiniciaría quizá en octubre. Podría ser un buen momento, pero aún no hay nada definido. Va a depender mucho de la responsabilidad de todos”, señaló Barrios.

“Aún la consideramos (implementar la fase 4), (aunque) en este contexto donde estamos frente a la estrategia de no fomentar aglomeraciones no es prudente”, manifestó. Por otro lado, expresó que en la siguiente fase de todas maneras se atenderán sectores que no puedan continuar postergando su reapertura.

“Hay actividades de la fase 4 que sí son importantes para reiniciarse próximamente. Un ejemplo puntual tiene que ver con los vuelos internacionales. En la fase 4 hay que hacer una disgregación de todas las actividades que están pendientes”, sostuvo.