Policía interviene a payasos que participaron de un velorio sin respetar medidas de bioseguridad [VIDEO]

En San Juan de Lurigancho, la Policía Nacional del Perú intervino a un grupo de payasos, mismos que se encontraban en el velorio de uno de sus colegas. Sin embargo, tal y como lo aseguró la PNP, no se respetaban las medidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus.

Al momento de la intervención, uno de los payasos puso resistencia, por lo que los agentes de la Policía tuvieron que utilizar la fuerza para controlar la situación. "Me están pegando, me están pegando. ¿Por qué me pegan?”, refirió el comediante.

Por otro lado, uno de los payasos que también se encontraba en el lugar trató de justificar el accionar de todos los asistentes, esto por el dolor que sienten tras la pérdida de su ser querido.

“Sé que está mal, pero para nosotros es muy penoso perder a un compañero artista”, refirió.

En otro momento, uno de los agentes de la Policía Nacional del Perú, manifestó el respeto que siente para con el trabajo que realizan los payasos, sin embargo, eso no los exime de la responsabilidad que caerá en su contra.

“Yo reconozco mucho su trabajo, honro sus trabajos de comediantes, pero yo no puedo exhibirte de responsabilidad. Ustedes han cometido un delito y lamentablemente quedan detenidos”, comentó.