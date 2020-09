DJ Erick Morillo, creador de "I like to move it", fue encontrado muerto en su casa

Erick Morillo, DJ y productor musical reconocido en todo el mundo, fue encontrado muerto en su casa de Miami, según lo comunicado por la policía del estado de Florida que aún se encuentra investigando para determinar lo sucedido.

También se pudo saber que antes de las 11:00 a.m., la policía recibió una llamada desde la casa del artista, convirtiendo el hecho en muy sospechoso, por lo que los trabajos forenses buscarán llegar con certeza a las razones del fallecimiento.

Con 49 años de edad, el DJ deja un legado importante en la música, siendo su máxima obra la creación del conocido tema "I like to move it", el cual fue usado por la película animada "Madagascar" como una de las canciones principales del largometraje.

El músico deja en el aire algunas presentaciones que ya se habían confirmado para el próximo año, como el Coachella 2021 en abril y el festival Open Aire de Holanda en junio.

Como se recuerda, el mes pasado Morillo había sido detenido por la policía de Miami por cargos de agresión sexual luego de la denuncia de una mujer.

Aquella chica manifestó haber despertado desnuda junto al DJ sin ningún tipo de consentimiento previo.