Nicolás Maduro: "Donald Trump aprobó que me maten"

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denunció públicamente que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraría en la tarea de mover francotiradores al país suramericano para asesinarlo.

Durante su último pronunciamiento oficial, el presidente venezolano aseveró que existe un plan por el país estadounidense para matarlo: "Donald Trump aprobó que me maten, que me maten, escuchen, yo no estoy exagerando", sostuvo.

Asimismo, añadió que para ejecutarlo Estados Unidos está enviando una tropa de francotiradores: "Están tratando de mover un grupo de francotiradores o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme, Donald Trump lo decidió y lo activó, él no tiene ética", denunció.

En ese orden, Maduro manifestó que fue "víctima de las más brutales de las agresiones" por parte del gobierno americano, además, lo acusa de decir "barbaridades", sobre su ética y conducta.

Nicolás Maduro asegura que los gobierno de EE.UU y Colombia lo quieren matar

Por otro lado, recordó lo sucedido el pasado 26 de marzo, cuando el Gobierno de Trump presentó cargos en su contra por presunto narcoterrorismo: "(Estados Unidos) le puso (precio de) 15 millones de dólares a mi cabeza".

Vale recalcar que Maduro también acusó el pasado 26 de julio al presidente de Colombia, Iván Duque, de querer asesinarlo.