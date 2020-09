50 % de hoteles cerrarán este año por la COVID-19, informa Canatur

La crisis económica del coronavirus viene afectando a todos los ámbitos comerciales en el Perú. Uno de ellos es el sector turimo, debido a que la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) señala que a fin de año el 50 % de los hoteles en nuestro país podría haber cerrado.

Sin duda alguna, los hospedajes han sido de los más afectados durante estos largos meses de cuarentena y crisis financiera. Tanto así que, Canatur estima que el 30 % de los hoteles pequeños y hostales ya han cerrado debido al mal momento que atraviesa nuestro país.

Según Carlos Canales, presidente de Canatur, si el panorama no mejora hasta fin de año, un total de hasta el 50 % de hoteles podrían ver su final. Aunque claro, se espera que con la llegada de los vuelos internacionales esta situación pueda cambiar, ya que habrán cientos de personas con negocios en el Perú que buscarán donde alojarse.

“De acá hasta marzo del próximo año vamos a tener ese tipo de turistas que vienen por negocio, por misiones o por trabajo”, explicó Canales al diario Perú 21. No obstante, se sabe que hasta que no se reactive el turismo poco ayudará la llegada de trabajadores del extranjero.

“Nosotros trabajamos en un 98 % con el turismo internacional y, mientras no haya ese tipo de turista, no hay negocio. Es más, así lleguen los vuelos internacionales, eso no te garantiza que vendrán las personas”, añadió Patricio Zuconni, miembro de Ananay Hotels.

Finalmente, cabe resaltar que el 2019 fue un buen año para el sector hotelero de nuestro país, debido a que se registró una ocupabilidad de hoteles del 70 %. Cifra que es de las más altas de la región.