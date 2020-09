Viral: perro ve llegar a su dueño y decide asustarlo escondiéndose, pero todo acaba mal [VIDEO]

En Internet circula unas tiernas imágenes donde se aprecia a un inocente perrito, que intentó asustar a su dueño escondiéndose detrás de una pared. El cachorro no descuidó de ningún detalle y todo indicaba que iba a funcionar su plan, pero hubo un final inesperado.

El video publicado en Twitter y compartido posteriormente en Facebook, ha tenido una gran acogida en los amantes de las mascotas y se vuelve a demostrar la inocencia de los perritos para hacerle bromas a sus dueños.

Tal y como se aprecia en un video difundido en Twitter, dos perritos ven llegar a su dueño y deciden entrar a la casa, pero uno de ellos desiste en eso y se esconde detrás de una pared.

Según se observa en el material visual, el cachorro calcula en cuánto su amo pondrá un pie en el último nivel para así asustarlo. Es preciso recalcar que todo esto quedó registrado por uno de los familiares del joven.

El perro esperó paciente a que llegue su dueño para saltar sobre él y así hacerlo retroceder, pero esto no ocurrió y quedó inmortalizado en un divertido momento. El video rápidamente se volvió viral en Internet.

Según se puede apreciar en Twitter, dicho clip cuenta con más de 157 mil reproducciones y 20 mil 'me gusta'. Y no es para menos. Todos estaban esperando que el pequeño can asuste a su dueño, pero falló en el intento.