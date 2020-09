Vacancia presidencial: Martín Vizcarra y las mejores frases de su discurso en el Congreso

Vacancia presidencial EN VIVO vía Congreso TV | En medio del asombro de los congresistas, el presidente de la República Martín Vizcarra llegó hasta el Parlamento de la República para ejercer su derecho a defensa en el marco del pedido de vacancia en su contra.

De esta forma, el mandatario expresó su defensa en el hemiciclo del Congreso de la República, esto en medio de la atención de los parlamentarios y, además, de todos los ciudadanos, quienes siguieron la transmisión en directo.

Es así como, a continuación, te mostraremos cuáles fueron las mejores frases que dejó el presidente del Perú en su discurso del día de hoy.

1. "Me dijeron que no viniera (al Congreso), porque estas oportunidades a veces se utilizan para maltratar a los invitados"

El mandatario hizo referencia a la posición por parte de los 130 congresistas quienes a su salida, le pidieron que se quede para que responda a sus interrogantes.

(Fuente: Congreso de la República)

2. “No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora. Estoy aquí, con la frente en alto y con mi conciencia tranquila”

Tal y como lo había anunciado en su mensaje a la nación el jueves de la semana pasada por la noche, el presidente Martín Vizcarra comentó que él no se corre y estará dispuesto a colaborar con las investigaciones.

3. “Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios, ya lo he dicho públicamente, lo que de ninguna manera voy a reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa en la que se viene presentando la información”

Comentó el presidente Martín Vizcarra sobre los audios difundidos la semana pasada por el congresista Edgar Alarcón en el Congreso de la República.

4. “Yo he expresado mi plena voluntad para dar todas las declaraciones que requiera el Ministerio Público desde ahora. Voy a demostrar, en esa instancia, que mi comportamiento ha sido siempre el correcto, y que no he cometido ningún acto ilegal”.

El presidente de la República expresó en el Congreso que estará puesto a las investigaciones que correspondan incluso dentro del periodo de su mandato.

5. “La señora Karem Roca, en uno de los audios manifestó, que la Marina de Guerra del Perú hacía grabaciones vía chuponeo a los congresistas. Aquí está la carta notarial donde la señora desmiente esa información, dirigida a la Marina, diciendo que no le consta ni sabe de esa información que ella misma propaló”.

El mandatario expuso las cartas notariales en donde Karem Roca se retracta de sus palabras en contra de la Marina de Guerra y el ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro.

(Fuente: Congreso de la República)

6. “Pido sinceras disculpas, porque todo lo acontecido en el marco de estos audios, partió de la motivación de una persona cercana a mi entorno. Quedará investigar cuáles fueron las verdaderas motivaciones que tuvo la señora para realizar ello”.

El presidente de la República se dirigió a los peruanos por los hechos que se suscitaron en los últimos días.