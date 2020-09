Congreso rechazó vacancia presidencial contra Martín Vizcarra

Se acabó la novela. El Congreso rechazó este viernes la vacancia presidencial contra el mandatario Martín Vizcarra por los audios vinculados al caso Richard Swing. Tras un largo debate y luego de aplazo para tocar otro tema, el Legislativo determinó que el jefe de Estado continúe liderando la estrategia ante el avance del nuevo coronavirus.

Con 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones, la moción de vacancia de Vizcarra Cornejo no prosperó, ya que no se alcanzaron el mínimo de votos necesario para hacerlo.

Martín Vizcarra EN VIVO: el presidente se presenta en el Congreso

- 9.50 p. m. ¡LO ÚLTIMO! Tras no alcanzar los 87 votos, el Congreso rechazó la moción de vacancia contra Martín Vizcarra.

- 9.20 p. m. Comienza la votación sobre la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

ATENCIÓN: Con 86 votos a favor, el Parlamento decidió a favor de la exoneración de la modificación del texto sustitutorio sobre el financiamientos de los partidos políticos

- 8.55 p. m. El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio que modifica el capítulo vinculado al financiamiento de los partidos políticos de la Ley de Organizaciones Política.

- 8.30 p. m. Inicia la votación del texto sustitutorio sobre el financiamientos de los partidos políticos.

CAMBIO DE TEMA: Ahora se argumenta el texto sustitutorio para cambiar la ley de finamiento de las agrupaciones políticas.

#PlenoVirtual I Se sustenta el texto sustitutorio de los PL 2513, 5284, y otros, que proponen la ley que modifica, incorpora y deroga artículos del título VI del financiamiento de los Partidos Políticos de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

➡️https://t.co/VwMI5hrrK3 pic.twitter.com/gg66e7GLzn — Congreso del Perú (@congresoperu) September 19, 2020

- 8.00 p. m. Finaliza el debate en el pleno del Congreso sobre la vacancia presidencial. El titular del Parlamento, Manuel Merino, sostiene que se decidió postergar por breve tiempo la votación.

- 7.30 p. m. "Quien ha generado toda esta crisis institucional y moral es el presidente de la Peública. Ha quedado demostrado que quien gobierna el Perú está descalificado moralmente", remarca Fernando Meléndez de Alianza para el Progreso.

- 7.20 p. m. María Céspedes, portavoz del Frepap, asegura que su bancada "no va a poner pretextos para avalar la corrupción. Nuestras manos están limpias y tenemos toda la autoridad moral".

- DATO: En diálogo con Cana N, Carlos Almerí señala "están diciendo que no sería hoy la votacion" contra la vacancia presidencial.

- 6.12 p. m. Parlamentaria María Retamozo del Frepap: "Me da mucha pena que la ministra de Justica y el propio abogado del presidente digan en pocas palabras 'Aquí hay cosas muy irregulares, pero no configuran delito. Aquí hay cosas irregulares, pero lo investigarán cuando ya haya dejado el cargo'. Ni ellos ponen las manos al fuego por la persona que hoy tiene la conducción del país"

- 6.00 p. m. Congresista Arlette Contreras (no agrupada): "No podemos defender los audios que vienen circulando. Los involucrados deben responder ante los fueros corespondientes. Sin embargo, considero que una crisis política en una sistuación de emergencia sanitaria, económica y social podría generar mayor desamparo a la poblacion peruana, y eso me preocupa. Debemos actuar con prudencia, responsabilidad y sobre todo unidad poniendo al país adelante"

- 4.54 p. m. Carlos Mesía, congresista de Fuerza Popular: "El juicio político que este parlamento tendrá que evaluar no tiene que tener en cuenta naturalezas penales proque ese es competencia del Poder Judicial acá tenemos que ver temas políticos, causas políticas"

- 4.30 p. m. Julio Condori de Alianza para el Progreso: "Los audios reconocidos por el propio presidente Martín Vizcarra revelan obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y alteración de pruebas"

- 4.07 p. m. Se reanuda la sesión del Congreso sobre el debate de la vacancia presidencial.

- 2.25 p. m. Se suspende el pleno hasta las 4 de la tarde.

- 2.16 p. m. Martín Vizcarra en Trujillo: "Estoy seguro que las fuerzas democráticas del Congreso van a actuar pensando en el Perú".

- 1.52 p. m. El debate en el Congreso sigue su curso.

- 1.39 p. m. Hipólito Chaiña de UPP: "Hemos asistido a la venida de un angelito. Un angelito digo porque según él (Vizcarra) no tiene culpa de nada [...] Invoco a las altas autoridades (o sea, se exhorta a él mismo) a que nunca más haya corrupción".

- 1.26 p. m. Omar Chehade, congresista de APP: “Este presidente de la República por decencia debería renunciar al país”.

- 1.11 p. m. Congresistas continúan con el debate en el Parlamento de la República.

- 1.09 p. m. Martha Chávez: Al presidente no le importó la pandemia, ni la crisis económica. El Perú es, para pena, el país con más alta tasa de muertos por habitantes.

- 12.44 p. m. El congresista Daniel Olivares del Partido Morado expone en el Congreso de la República.

- 12.38 p. m. El presidente de la República llegó hasta Trujillo para cumplir con los actos en agenda.

- 12.27 p. m. José Luna Morales, congresista de Podemos Perú, inicia su discurso en el Parlamento.

- 12.23 p. m. Carlos Almerí, de Podemos Perú: "Apostemos por la gobernabilidad y estabilidad del país".

- 12.17 p. m. Reymundo Dioses: "No resulta oportuno generar una inestabilidad política a solo meses de terminar su mandato y que se realicen elecciones".

- 12.12 p. m. El vocero de Somos Perú, Reymundo Dioses, expone la posición de su bancada frente a la vacancia presidencial.

- 12.10 p. m. "Hay bancadas que hay negociado con el Ejecutivo", comenta Daniel Urresti a las afueras del Congreso de la República.

- 12.04 p. m. De Belaunde: "Ejecutivo y Congreso enfrentados en el momento más crítico del país. A la crisis sanitaria, a la crisis económica le sumamos una crisis política".

- 12.04 p. m. Es el turno de Alberto de Belaunde, congresista del Partido Morado.

- 12.03 p. m. Lenin Checo comenta que el Frente Amplio votaría a favor de la vacancia presidencial.

- 11.56 a. m. Es el turno de Lenin Checco Chauca, portavoz del Frente Amplio.

- 11.54 a. m. Culmina la exposición de Daniel Urresti.

- 11.53 a. m. “Los motivos son varios, pero sabemos aquí que no hay los votos suficientes para una vacancia. A pesar de lo que ha cometido, nadie lo va a vacar”, comenta Martín Vizcarra.

- 11.51 a. m. Daniel Urresti: "No nos engañemos, ni hoy ni mañana habrá vacancia presidencia, sabemos de antemano que no existe consenso, que hay importantes diferencias de opinión".

- 11.43 a. m. Daniel Urresti, vocero de Somos Perú, toma la palabra en el debate desde el Congreso de la República.

DATO: Frepap votará a favor de la vacancia.

- 11.40 a. m. María Teresa Céspedes, vocera del Frepap, anuncia que su bancada votará a favor de la vacancia. "Desde la bancada del Frepap estaremos a favor de la propuesta coherente con nuestros principios. En ese sentido, estamos a favor que siga la investigación para esclarecer los hechos. La Comisión de Fiscalización debe continuar las indagaciones", refiere.

- 11.26 a. m. En el Congreso de la República inicia el debate con la vocera del Frepap, María Teresa Céspedes.

- 11.21 a. m. El debate sobre la vacancia presidencial inicia en el Congreso de la República.

- 11.14 a. m. El abogado Roberto Pereira concluye su exposición en el Congreso de la República.

- 11.13 a. m. Roberto Pereira: "Creo que el Congreso de la República tiene una oportunidad para demostrarle al país que es posible debatir ideas, que es posible conducirse por el cause de la Constitución".

- 11.12 a. m. "Este nivel de perturbación que ha tenido este procedimiento (de vacancia), puede tener controversias y una serie de contradicciones, pero lo que no puede tener es elementos que pongan en duda la imparcialidad del procedimiento", dice el abogado.

- 11.05 a. m. "Para sacarlo del cargo al presidente tienen que ser hechos absolutamente objetivos y graves. Está en los incisos que regula el artículo 113 de la Constitución. No necesito explayarme", señala Pereira.

- 11.01 a. m. Pereira: "Es evidente que esta moción de vacancia adolece de una mínima tipificación de los hechos de lo que sería una causal de incapacidad moral permanente".

- 10.56 a. m. "Existe un grave problema en la forma en que se ha iniciado este procedimiento como consecuencia de la manera que se han publicitado estos audios", refiere.

- 10.54 a. m. "Hasta la fecha no se sabe cómo y cuándo llegaron esos audios a manos del congresista que los expuso. Existen discrepancias en los procesos de autenticación", acota.

- 10.52 a. m. "Hay un procedimiento de investigación y entonces una persona que integra la comisión, sin el consenso de la comisión, sin pasar por el procedimiento de la comisión, revela unos audios como supuesta evidencia incriminatoria", refiere el abogado de Martín Vizcarra.

- 10.50 a. m. "En la Constitución no hay ninguna parte donde diga que se pueden tomar decisiones cuando se está investigando. Se contempla la acusación constitucional, pero no se pueden tomar decisiones definitivas, menos aún vacar a un presidente", comenta Pereira.

- 10.43 a. m. Pereira: "Si la moción calificara esos hechos como delictivos, no podría avanzar más porque no puede investigar delitos".

- 10.41 a. m. Roberto Pereira: "Vacancia solo puede darse sobre hechos corroborados, no sobre hechos que están en fase de investigación".

- 10.39 a. m. La Marina de Guerra envía comunicado sobre las expresiones de la señora Karem Roca.

- 10.30 a. m. Roberto Pereira, abogado del presidente Martín Vizcarra, inicia su exposición en el Congreso de la República.

- 10.28 a. m. El presidente de la República se retira del Congreso de la República.

- 10.24 a. m. “Pido disculpas porque todo lo acontecido en los audios partió de una persona cercana a mi entorno”, comenta Martín Vizcarra.

- 10.18 a. m. "No voy a aceptar las acusaciones que se me realizan. Pregunto yo, ¿cuál es el delito? No diga que no tenga que investigarse. (...) Que sea el Ministerio Público quien llegue al fondo de esta investigación", refiere.

- 10.17 a. m. "¿Qué cosa ha motivado para que el Congreso concrete este pedido? ¿Cuál es la causa? ¿Son los audios propalados en varias ediciones de los cuales no se demuestran su validez? Sin que aún se reconozca la veracidad de su contenido", comenta el presidente.

- 10.17 a. m."Reconozco que es mi voz la que está en uno de esos audios. Lo que de ninguna manera voy a aceptar son las acusaciones que se me hacen"., comenta Martín Vizcarra.

- 10.14 a. m. "Me dijeron que no viniera, porque estas oportunidades a veces se utilizan para maltratar a los invitados", refiere el presidente Martín Vizcarra.

- 10.13 a. m. Martín Vizcarra inicia su discurso en el Congreso de la República en el marco del pedido de vacancia en su contra por "incapacidad moral".

- 10.09 a. m. El presidente llega al Hemiciclo del Congreso de la República. Se sienta a la mano izquierda de Manuel Merino de Lama.

- 10.07 a. m. El presidente del Congreso, Manuel Merino, suspende la sesión para invitar al presidente Martín Vizcarra al Hemiciclo.

- 9.58 a. m. URGENTE. El presidente de la República se dirige junto a Walter Martos y Ana Neyra al Congreso de la República.

- 9.33 a. m. "No sabemos todavía si va a venir o no", comenta Roberto Pereira sobre la presencia de Martín Vizcarra en el Congreso.

- 9.31 a. m. Roberto Pereira, abogado del presidente Martín Vizcarra, llegó al Congreso de la República.

- 9.29 a. m. El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, llega al Parlamento.

- 9.25 a. m. El presidente Martín Vizcarra despide a Roberto Pereira en la puerta de Palacio de Gobierno. El mandatario no irá al Congreso y, en su representación, estará su abogado ejerciendo su defensa.

- 9.10 a. m. El presidente de la República se encuentra reunido en Palacio de Gobierno con su abogado, Roberto Pereira y la ministra de Justicia, Ana Neyra.

- 8.02 a. m. El presidente Martín Vizcarra estará a las 11 a. m. en Trujillo para cumplir con esta actividad.

- 7.36 a. m. LO ÚLTIMO. Luis Valdez, primer vicepresidente del Congreso, comenta que Alianza Para el Progreso, partido al cual pertenece, no apoyará la moción de vacancia contra Martín Vizcarra. "Nuestro líder César Acuña ha sido claro en eso. Las investigaciones vendrán después".

- 7.31 a. m. Según la agenda del presidente Martín Vizcarra, el mandatario estaría en Trujillo en las próximas horas para visitar los hospitales de EsSalud y Puerto Salaverry.

- Sigue EN VIVO la defensa del presidente Martín Vizcarra en el Congreso de la República.

NOTA PREVIA

Según lo mencionado, hoy será un día crucial para la política peruana y la estabilidad de nuestro país de acuerdo a los hechos que se suscitan en la actualidad tras la aparición y expansión del coronavirus, enfermedad que ha desestabilizado la economía y resquebrajado la salud pública en el Perú.

Vacancia presidencial: simulacro de votos

Como se sabe, se necesitan 87 votos en el Congreso para que el presidente de la República sea vacado. De esta forma, ¿qué bancadas están a favor y en contra de la iniciativa?

Según un simulacro realizado por "El Comercio", los votos -hasta el momento- no serían suficientes para sacar al presidente de la República de su cargo.

Bancada Cantidad de miembros Postura Acción Popular 24 miembros Falta definir Alianza Para el Progreso 22 miembros En contra Frepap 15 miembros Falta definir Fuerza Popular 14 miembros En contra Unión por el Perú 13 miembros A favor Podemos Perú 11 miembros Falta definir Somos Perú 10 miembros En contra Partido Morado 9 miembros En contra Frente Amplio 7 miembros Falta definir No agrupados 2 miembros En contra

De acuerdo a lo anterior, la moción de vacancia tendría un total de 13 votos a favor, 57 votos por definir, y 57 votos en contra, por lo que el asunto se definiría hoy mismo.

Vacancia presidencial EN VIVO: fecha y hora

Fecha: Viernes 18 de septiembre.

Hora: 09:00 horas.

Lugar: Congreso de la República.

Vacancia presidencial: canales para VER EN VIVO

A continuación te detallamos los canales para poder ver EN DIRECTO el debate sobre la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

América Televisión

Latina Televisión

Willax Televisión

TV Perú

Radio Nacional

ATV

Panamericana Televisión

Canal N

RTV

Canal del Congreso

Vacancia presidencial EN VIVO: audios que vinculan a Martín Vizcarra

La semana pasada fue una muy movida políticamente hablando. El congresista Edgar Alarcón presentó audios del presidente de la República, Martín Vizcarra, en donde se le escuchaba hablando con su entonces asistente personal, Karem Roca.

En la charla, la mujer conversaba con el mandatario dentro de su despacho presidencial. En medio del intercambio de palabras, ella le dijo al presidente: "¿cuándo quiere que presente mi renuncia?", esto en el transcurso de una plática referida a los ingresos de Richard Cisneros, más conocido en el medio como Richard Swing, a Palacio de Gobierno.

Según se puede escuchar en los otros audios difundidos por el congresista Alarcón, el presidente sostiene conversaciones con sus trabajadores pidiéndole explicaciones por las aparentes irregularidades en el registro de ingresos a Palacio, esto en relación a las apariciones de Richard Cisneros.

En otro momento se le puede escuchar al mandatario aparentemente coordinando la respuesta que daría el Ejecutivo ante la Fiscalía sobre el caso Richard Cisneros y sus contrataciones con el Ministerio de Cultura.

Mensaje a la Nación de Martín Vizcarra: se pronunció sobre los audios

Luego de presentarse estos audios en el Parlamento, el presidente Martín Vizcarra ofreció un mensaje a la nación en donde manifestó su posición referente a las escuchas que se difundieron.

El jefe de Estado, refirió: “Si quieren vacarme aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila”.

Vacancia presidencial: moción en contra de Martín VIzcarra fue admitida

Tras la exposición de audios, el Congreso de la República alcanzó las firmas suficientes para poner a votación la admisión de la moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra, misma que, horas más tarde, fue admitida en el pleno, esto tras haber superado el límite de votos necesarios.

Fueron 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones las que sugirieron la admisión de la moción de vacancia en contra de Vizcarra, misma que se debatirá y votará el día de HOY, viernes 18 de septiembre en el Pleno del Congreso de la República.

Ejecutivo presentó demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional

Tras admitirse la moción de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra, el Ejecutivo, en la voz de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, presentó una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC), ello a efectos de suspender la moción de vacancia contra el mandatario.

“Buscamos que el TC determine si es posible que el Congreso interprete de esta manera la vacancia por incapacidad moral o se está afectando la competencia del Gobierno, de dirigir la política y de realizar una serie de acciones en el contexto de una pandemia y reactivación económica. Tenemos argumentos constitucionales, para que el Ejecutivo salga vencedor”, refirió la ministra para Canal N.

Demanda competencial en el Tribunal Constitucional fue admitida, pero Vizcarra deberá presentar su defensa en el Congreso

Con 6 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal Constitucional admitió la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo en el marco de la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, con 4 votos en contra y 3 a favor, se rechazó la propuesta del Ejecutivo para elevar el número de votos mínimos en el Congreso, mismos que pasarían de 87 a 104.

Roberto Pereira ejercerá la defensa de Martín Vizcarra

Tras admitirse la demanda competencial en el Congreso de la República, la defensa del presidente Martín Vizcarra la ejercerá el abogado Roberto Pereira, quien se presentará HOY, viernes 18 de septiembre en el Parlamento para mostrar la postura del mandatario frente a la iniciativa del Legislativo.

El abogado tiene amplia trayectoria en nuestro país; es especialista en derecho penal y constitucional. Además, se sabe más de él por haber defendido en el 2016 al periodista Rafo León quien tras su defensa fue absuelto tras ser demandado por difamación.

Pereira tendrá 60 minutos en el Congreso de la República para presentar los descargos del presidente Martín Vizcarra Cornejo.