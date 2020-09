Emmy 2020: John Leguizamo mostró su molestia por la falta de latinos en los nominados

El actor y director John Leguizamo demostró su molestia por la ausencia de latinos en las nominaciones de los Emmy 2020, ceremonia que se llevará a cabo este domingo 20 de setiembre. Por tal motivo, el colombiano señaló que no verá la celebración.

“Si no tienes gente latina, no hay razón para mí para verlo. Es increíble que nuestras historias no se estén contando y solo hay una razón para eso. Los ejecutivos no nos ven, no nos entienden, no se preocupan por nosotros”, señaló Leguizamo para el portal Yahoo Enternainment.

“Somos menos del uno por ciento de la historias que se cuentan en las plataformas y las cadenas. Eso es apartheid cultural”, añadió indignado el artista colombiano, quien ha realizado gran parte de su carrera en Estados Unidos y terminó adquiriendo tal nacionalidad.

Asimismo, este disgusto no es reciente, en el mes de marzo el actor tuvo una entrevista con EFE en donde mencionó este tema. “Si sabes que los latinos son el 20 % de la población y representan el 25 % de la taquilla, ¿por qué somos menos del 4 % de las caras delante y detrás de las cámaras? No está bien y necesita cambiar rápidamente”, sostuvo en aquella ocasión.

Como se recuerda, Leguizamo ganó un Emmy a la mejor actuación de un programa de variedades o musical por su aparición en “John Leguizamo: Freak” (1998). Además, en el 2018 fue nominado a mejor actor de reparto en una serie limitada por su trabajo en Waco, y en el 2019 por When They See Us.