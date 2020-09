Emmy 2020: Revisa los ganadores de la ceremonia central

Luego de una emocionante jornada, que sin dudas quedará marcada para la historia de la televisión debido a cómo se desarrolló por la pandemia del coronavirus, la ceremonia Emmy 2020 concluyó de la mejor forma, entregando sus estatuillas a cada uno de los ganadores.

Si quieres revisar quiénes han sido los vencedores en cada categoría, en esta nota puedes hacerlo en el orden que fueron nombrados a lo largo de la gala central que se ejecutó de forma remota.

La previa de los Emmy 2020

Los Premios Emmy 2020 EN VIVO más importantes de la televisión, apuran este domingo vía TNT EN VIVO los preparativos para celebrar su 72ª edición, que como novedad principal será un evento virtual debido a la pandemia.

Jimmy Kimmel es el presentador de esta ceremonia que se desarrolla hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) a partir de las 17:00 hora local (00:00 GMT del lunes), pero en la que, a causa de la propagación del coronavirus, no habrá ni alfombra roja, ni famosos invitados, ni discursos sobre el escenario.

- El Emmy a la mejor serie dramática es para "Succession".

The night ends with a successful merger between Waystar Royco and #Emmy! Succession (@HBO) wins the Emmy for Outstanding Drama Series! #Emmys pic.twitter.com/Ez7TIdRMMF — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

- La ganadora como mejor actriz de raparto es Julia Garner por "Ozark".

-Billy Crudup ganó el Emmy como actor de reparto en una serie dramática por su participación en "The Morning Show".

- Andrij Parekh se llevó el Emmy por mejor director de una serie dramática por "Succession".

- El premio a mejor guión de una serie dramática va para "Succession".

- La mejor actriz en una serie dramática es Zendaya.

- El Emmy a mejor actor de una serie dramática es para Jeremy Strong por su actuación en "Succession".

- "Ru Paul's Drag Race" ha sido el programa ganador de la categoría mejor competición.

- "Watchmen" de HBO ganó en la categoría de mejor miniserie.

- Uzo Aduba ganó como mejor actriz de reparto en una miniserie o telefilm.

- Por su actuación en "Watchmen", Yahya Abdul-Mateen II se ganó el Emmy como mejor actor de reparto en una miniserie o telefilm.

- Maria Schrader fue la ganadora como mejor dirección de una miniserie, telefilm o especial dramático por "Poco Ortodoxa".

- "Watchmen" se llevó el Emmy al mejor guión de una miniserie, telefilm o especial dramático.

- Mark Ruffallo se llevó el Emmy a mejor actor de teleserie o miniserie "I Know This Much is True".

- "Schitt's Creek" es la serie que arrasó, prácticamente, en toda la comedia.

Could not be more proud of our show, and THANK YOU to the @TelevisionAcad + all of you! 🥺🥂 #Emmys — Schitt's Creek (Pop) (@SchittsCreekPop) September 21, 2020

- Regina King ganó como mejor actriz de miniserie o telefilm por "Watchmen".

- "The Last Week Tonight" ganó el Emmy como el mejor talk show.

- "Schitt's Creek" se lleva el premio a mejor serie de comedia. La producción canadiense se ha vuelto la sensación de la noche.

- "Schitts Creek" lo vuelve a hacer esta noche. Ahora fue el turno de Annie Murphy, quien fue nombrada como mejor actriz secundaria en comedia.

- Daniel Levy vuelve a llevarse otro premio como mejor actor de reparto de una serie de comedia por "Schitts Creek".

- ¡Increíble! Daniel Levy, hijo de Eugene, se lleva un premio Emmy a la categoría mejor guión de comedia,

- Eugene Levy gana a mejor actor principal de comedia.

- Catherine O'Hara es ganadora como la mejor actriz en una serie de comedia.

- Jennifer Aniston fiel a su estilo, se toma a la broma la primera entrega del galardón.

- Inicia la ceremonia oficial de los Premios Emmy 2020.

- ¡Así se prepara Jennifer Aniston para la recibir los premios Emmy 2020!

- Ileana Rodríguez y Gaby Cam son las encargadas de brindarnos todos los detalles de la ceremonia principal de los Premios Emmy 2020 a través de TNT EN VIVO para Latinoamérica.

- En breves minutos iniciará la gala central de los Emmy 2020. Sigue el minuto a minuto online por Libero.pe.

Los Emmy 2020 tratarán de sacar adelante la que será la primera gran gala de premios durante la pandemia, una velada que servirá como prueba para lo que podría suceder en el futuro con otros galardones como los Óscar, los Globos de Oro o los Grammy.

Rick and Morty gana como mejor programa de animación

“Rick and Morty” ganó por segunda vez un premio Emmy como mejor programa de animación destacada. La comedia de Adult Swim obtuvo dicho galardón por primer vez en 2018 gracias a su tercera temporada y esta segunda victoria llega gracias al capítulo “The vat of acid episode” de la cuarta temporada.

¿A qué hora ver gratis los Premios Emmy 2020?

La ceremonia de los Emmy 2020 se lleva a cabo hoy domingo 20 de septiembre de 2020 en el Microsoft Theater de Los Ángeles a las 5:00 pm (Estados Unidos) y en los siguientes horarios en otras partes del mundo

Perú: 7:00 pm

México: 6:30 pm

Colombia: 7:00 pm

Brasil: 9:00 pm

Chile: 9:00 pm

Argentina: 9:00 pm

España: 2:00 am (Lunes 21 de septiembre)

¿Cómo ver TNT GO por INTERNET los Emmy 2020?

Puedes ver online la ceremonia de los Premios Emmy 2020 por medio de la plataforma digital TNT GO.

¿Dónde ver los Premios Emmy 2020?

Para Latinoamérica, TNT GO será el canal encargado para ver GRATIS los Premios Emmy 2020. En Estados Unidos, ABC será la cadena de la realización y emisión del evento online en directo.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LOS EMMY 2020

Mejor serie de drama

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (BBC America)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Mejor actor protagonista de una serie de drama

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Steve Carrell (The Morning Show)

Brian Cox (Succession)

Billy Porter (Pose)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz protagonista de una serie de drama

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Olivia Colman (The Crown)

Judie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Sandra Oh (Killing Eve)

Zendaya (Euphoria)

Mejor serie de comedia

Curb Your Entusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

What We Do In The Shadows

Mejor actor protagonista de una serie de comedia

Ramy Youssef (Ramy)

Anthony Anderson (Black-ish)

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

Christina Applegate (Dead to me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs Maisel)

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Issa Rae (Insecure)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Lindia Cardellini (Dead to me)

Mejor TV movie

American Son

Bad Education

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

El Camino: A Breaking Bad Movie

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend

Mejor miniserie

Little Fires Everywhere

Mrs America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Mejor actor protagonista de una miniserie o TV movie

Paul Mescal (Normal People)

Jeremy Pope (Hollywood)

Jeremy Irons (Watchmen)

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Hugh Jackman (Bad Education)

Mejor actriz protagonista de una miniserie o TV movie

Cate Blanchett (Mrs America)

Shira Haas (Unorthodox)

Regina King (Watchmen)

Octavia Spencer (Self Made)

Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

Mejor actor de reparto de una serie de drama

Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Nicholas Braun (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Matthew Macfadyen (Succession)

Jeffrey Wright (Westworld)

Mejor actor invitado de una serie de drama

Andrew Scott (‘Black Mirror’)

Giancarlo Esposito (‘The Mandalorian’)

Martin Short (‘The Morning Show’)

Jason Bateman (‘The Outsider’)

James Cromwell (‘Succession’)

Ron Cephas Jones (‘This Is Us’)

Mejor actriz de reparto de una serie de drama

Laura Dern (‘Big Little Lies’)

Meryl Streep (‘Big Little Lies’)

Helena Bonham Carter (‘The Crown’)

Samira Wiley (‘The Handmaid’s Tale’)

Fiona Shaw (‘Killing Eve’)

Julia Garner (‘Ozark’)

Sarah Snook (‘Succession’)

Thandie Newton (‘Westworld’)

Mejor actriz invitada de una serie de drama

Alexis Bledel (‘The Handmaid’s Tale’)

Cicely Tyson (‘How To Get Away With Murder’)

Laverne Cox (‘Orange Is The New Black’)

Harriet Walter (‘Succession’)

Cherry Jones (‘Succession’)

Phylicia Rashad (‘This Is Us’)

Mejor dirección de una serie de drama

Benjamin Caron por ‘The Crown’ (“Aberfan”)

Jessica Hobbs por ‘The Crown’ (“Cri de Coeu”)

Lesli Linka Glatter por ‘Homeland’ (“Prisoners Of War”)

Mimi Leder por ‘The Morning Show’ (“The Interview”)

Alik Sakharov por ‘Ozark’ (“Fire Pink”)

Ben Semanoff por ‘Ozark’ (“Su Casa Es Mi Casa”)

Andrij Parekh por ‘Succession’ (“Hunting”)

Mark Mylod por ‘Succession’ (“This Is Not For Tears”)

Mejor guión de una serie de drama

Thomas Schnauz por ‘Better Call Saul’

Gordon Smith por ‘Better Call Saul’

Peter Morgan por ‘The Crown’

Chris Mundy por ‘Ozark’

John Shiban por ‘Ozark’

Miki Johnson por ‘Ozark’

Jesse Armstrong por ‘Succession’

Mejor actor de reparto de una serie de comedia

Andre Braugher (‘Brooklyn Nine-Nine’)

William Jackson Harper (‘The Good Place’)

Alan Arkin (‘The Kominsky Method’)

Sterling K. Brown (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Tony Shalhoub (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Mahershala Ali (‘Ramy’)

Kenan Thompson (‘Saturday Night Live’)

Daniel Levy (‘Schitt’s Creek’)

Mejor actor de reparto de una miniserie o TV movie

Luke Kirby (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Fred Willard (‘Modern Family’)

Dev Patel (‘Modern Love’)

Adam Driver (‘Saturday Night Live’)

Eddie Murphy (‘Saturday Night Live’)

Brad Pitt (‘Saturday Night Live’)

Mejor actriz de reparto de una miniserie o TV movie

Betty Gilpin (‘Glow’)

D’Arcy Carden (‘The Good Place’)

Yvonne Orji (‘Insecure’)

Alex Borstein (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Marin Hinkle (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Kate McKinnon (‘Saturday Night Live’)

Cecily Strong (‘Saturday Night Live’)

Annie Murphy (‘Schitt’s Creek’)

Mejor actriz invitada de una serie de comedia

Angela Bassett (‘A Black Lady Sketch Show’)

Maya Rudolph (‘The Good Place’)

Wanda Sykes (‘The Marvelous Mrs. Maisel’)

Bette Midler (‘The Politician’)

Maya Rudolph (‘Saturday Night Live’)

Phoebe Waller-Bridge (‘Saturday Night Live’)

Mejor dirección de una serie de comedia

Matt Shakman por ‘The Great’ (“Pilot”)

Amy Sherman-Palladino por ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ (“Marvelous Radio”)

Gail Mancuso por ‘Modern Family’ (“Finale Part 2”)

Ramy Youssef por ‘Ramy’ (“Miakhalifa.mov”)

Andrew Cividino por ‘Schitt’s Creek’ (“Happy Ending”)

James Burrows por ‘Will & Grace’ (“We Love Lucy”)

Mejor guión de una serie de comedia

‘The Good Place’, “Whenever You’re Ready”

‘The Great’, “The Great”

‘Schitt’s Creek’, “Happy Ending”

‘Schitt’s Creek’, “The Presidential Suite”

‘What We Do In the Shadows’, “Collaboration”

‘What We Do In the Shadows’, “Ghosts”

‘What We Do In the Shadows’, “On the Run”

Mejor actor de reparto de una miniserie o TV movie

Dylan McDermott (‘Hollywood’)

Jim Parsons (‘Hollywood’)

Tituss Burgess (‘Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend’)

Yahya Abdul-Mateen II (‘Watchmen’)

Jovan Adepo (‘Watchmen’)

Louis Gossett Jr. (‘Watchmen’)

Mejor actriz de reparto de una miniserie o TV movie

Holland Taylor (Hollywood)

Uzo Aduba (Mrs. America)

Margo Martindale (Mrs. America)

Tracey Ullman (Mrs. America)

Toni Collette (Unbelievable)

Jean Smart (Watchmen)

Mejor dirección de una miniserie o TV movie

Lynn Shelton por Little Fires Everywhere (Find A Way)

Lenny Abrahamson por Normal People (Episode 5)

Maria Schrader por Unorthodox

Nicole Kassell por Watchmen (It’s Summer And We’re Running Out Of Ice)

Steph Green por Watchmen (Little Fear Of Lightning)

Stephen Williams por Watchmen (This Extraordinary Being)

Mejor guión de una miniserie o TV movie

Mrs. America, Shirley

Normal People, Episode 3

Unbelievable, Episode 1

Unorthodox, Part 1

Watchmen, This Extraordinary Being

Mejor reality show

The Masked Singer

Nailed it!

Ru Paul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Mejor talk show

The Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

De las alfombras rojas al sofá de casa

"Como probablemente ya suponías, no vamos a pedirte que vengas al centro de Los Ángeles. Este año, será igualmente la noche más grande de la industria televisiva, pero seremos nosotros quienes iremos a ti"; ese fue el mensaje que la Academia de Televisión estadounidense envió en sus invitaciones.

Los productores de la gala han querido evitar a toda costa abusar de las omnipresentes videollamadas y han enviado más de 130 cámaras de televisión en alta definición desde las que saludarán e intervendrán las estrellas.

¿Qué son los Premios Emmy?

Los Premios Emmy premia anualmente a distintas series, productores, directores y actores de la televisión norteamericana. Esta edición fue la número 72. Su primera entrega se registra en 1949.