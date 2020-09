Emmy 2020: Rick and Morty se llevó la categoría a mejor programa de animación

Emmy 2020 | La famosa serie Rick and Morty obtuvo por segunda vez el premio Emmy en la categoría a mejor programa de animación destacada. La comedia de “Adult Swim” se alzó tras vencer a los otros favoritos, BoJack Horseman y Los Simpsons.

La primera vez que consiguió dicho premio fue en el 2018, cuando consiguieron vencer gracias a su tercera temporada. En esta oportunidad, Rick and Morty ganó debido a su capítulo “The vat of acid episode” perteneciente a la cuarta temporada.

Asimismo, cabe recordar que el año pasado la serie no logró competir en los Emmys 2019, esto debido a unos problemas que produjeron el retraso del estreno de la cuarta temporada, la cual vio la luz recién este 2020.

Fuente: Television Academy.

El encargado de agradecer a todo el equipo que se encuentra detrás del éxito de la serie fue el co-creador Dan Harmon, quien se mostró bastante emocionado al conseguir el premio y sobre todo por los difíciles rivales a los que pudieron derrotar.

That’s Emmy® winning “The Vat of Acid Episode” to you. Congratulations to the Rick and Morty team for their win tonight! pic.twitter.com/scJxizBrOh