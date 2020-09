COVID-19: Ciro Maguiña advierte que reapertura de bares y discotecas ocasionaría focos de contagios

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, anunció este miércoles que el reinicio de ciertas actividades económicas de la fase 4, como los bares, discotecas, cines y fútbol, ocasionaría un incremento de contagios por el nuevo coronavirus.

Si bien se registra un "leve descenso" en las cifras de casos y muertes por COVID-19, el conocido doctor aseguró que la población no debe "bajar la guardia". "En Lima solo el 25% al 30% solo se ha infectado (de COVID-19) y si bien la tendencia es hacia la baja en estas semanas hay todavía 75% de gente que puede enfermarse en estos meses o el próximo año", expresó Maguiña.

En ese sentido, Ciro Maguiña añadió que en "Lima todavía no ha terminado de controlar el primer brote. Tenemos que esperar un mes más. Octubre o noviembre, pero en Loreto y Lambayeque puede darse en cualquier momento porque ellos ya pasaron el primer brote y eso pasa en países donde aparentemente se había controlado y miren lo de España".

En conversación con "90 Matinal" de Latina, Maguiña Vargas señaló que algunos negocios de la cuarta y última fase de la reactivación económica generaría focos de infección en territorio peruano.

"Diría que ahora es más peligrosa porque al aperturarse muchos aspectos de la economía hay marcha de contagio. Es decir, no me opongo a cerrar la economía, pero no bares, no discotecas, no fútbol, no cines porque obviamente son focos que pueden aumentar la tasa de infectados", explicó el infectólogo.

Asimismo, Ciro Maguiña Vargas remarcó que la ciudadanía debe continuar cumpliendo las medidas sanitaria, ya que "la vacuna va a demorar". "Hay que decirlo. La ciencia nos ha enseñado que no es fácil obtener una vacuna", preció.