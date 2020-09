Martín Vizcarra anuncia reunión con Manuel Merino: "De nada sirve la pelea entre autoridades"

Después que el Congreso de la República decidió rechazar la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, el jefe de Estado anunció este sábado que se reunirá con el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, el próximo lunes 28 de septiembre.

"Ya tengo coordinada el día lunes a las 4 de la tarde una reunión con el presidente del Congreso para establecer una agenda común y dejar de lado esos inconvenientes que hubo de carácter político y juntarnos para trabajar una agenda en común", manifestó Vizcarra.

En ese sentido, Vizcarra Cornejo, quien informó en su último mensaje a la nación que el también parlamentario de Acción Popular solicitó reunirse con el Gobierno, remarcó que "de nada sirve la pelea entre autoridades que afectan a la población".

(VIDEO: Canal N)

Asimismo, Martín Vizcarra enfatizó que el Ejecutivo tiene la disposición de conversar con el Poder Legislativo para "no perder tiempo" en medio de la crisis sanitaria provocada por la propagación del nuevo coronavirus.

"El premier (Walter Martos) está coordinando con el presidente del Parlamento para que sea el mismo lunes, empezando la semana, tener esta reunión. Esa es la disposición del diálogo, esa es la que debemos tener todas la autoridades en beneficio del país", explicó Vizcarra Cornejo desde Tacna.

(FOTO: Congreso)

Más temprano, Martín Vizcarra se refirió sobre el proceso de vacancia presidencial que no prosperó. "No porque se haya generado un proceso de vacancia yo voy a decir no converso con el Congreso; ¿A quién le hago daño, al Congreso, al Ejecutivo? Al pueblo le hago daño, tenemos que trabajar juntos", manifestó.