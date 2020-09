Donald Trump a Joe Biden: "Exigiré firmemente una prueba antidopaje"

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se acercan cada vez más y Donald Trump lo sabe muy bien, por lo que comenzó a “calentar” el ambiente con sus fuertes declaraciones. Este domingo, el primer mandatario norteamericano pidió a su competidor, Joe Biden, que se someta a una prueba antidopaje antes o después del debate entre ambos el martes próximo.

“Exigiré firmemente una prueba antidopaje para el ‘Dormilón’ Joe Biden, antes o después del debate del martes en la noche. Naturalmente, aceptaré someterme a uno yo mismo”, publicó Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter.

“Sus actuaciones en los debates han sido desiguales a niveles récord, por así decirlo suavemente. ¿Solo las drogas podrían haber causado esta discrepancia?”, culmina el polémico post del presidente, que en cuestión de minutos se volvió viral.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???