AFP en Chile: ciudadanos adelantaron su jubilación por la pandemia y ya se gastaron todo el dinero

Tras la crisis sanitaria y económica que se registra en todo el mundo, en Chile se discute un segundo retiro desde los fondos previsionales administrados por las AFP. Según expertos, el primero fue efectuado satisfactoriamente y tuvo consecuencias favorables por el incremento de gasto y pago de deudas.

Sin embargo, a casi dos meses de haber cobrado el retiro, casi el 90 % de los cotizantes piden un segundo retiro al Gobierno chileno para afrontar la pandemia que aqueja a familias vulnerables.

Ciudadanos fueron consultados por el medio Infobae ante esta crisis que se presenta en el país sureño, brindando sus declaraciones ante esta pérdida ocasionada.

Carmen Díaz (63) que vive en la región de Valparaíso en Chile, hace una larga fila y es atendida finalmente a las 9:00 a. m. por la asistente social de la entidad, quien le proporciona un documento que le permitirá certificar que desde el mes de agosto de este año, ya no percibe ningún tipo de pago previsional, pese a ser jubilada. Es así como Carmen forma parte de los casi tres millones de chilenos y chilenas que se quedaron sin fondo de pensiones tras el retiro del 10%. Ahora, inicia los trámites para acceder a la Pensión Básica Solidaria.

“La verdad es que nuca supe mucho cuánta plata me quedaba o tenia en la AFP. Yo toda mi vida he trabajado, muy duro, pero generalmente lo hice como independiente. Trabajé en ferias libres, como empleada doméstica, y otro tiempo estuve fuera de Chile, entonces tuve muchas lagunas y por largos períodos no coticé en la AFP”, señaló Carmen.

“El dinero ya se entregó, ya se pagó, ya se invirtió”, dice Carmen. “En mi caso, ocupé la plata en pagar algunas cosas, las más pequeñas porque sigo endeudada, pero lo más importante es que usé parte de eso en un emprendimiento con mi marido. Una peluquería canina que yo espero, me de más ganancia que los 100 mil pesos mensuales que tenía con mi jubilación”.

En tanto, Marcela Hernando, miembro del Partido Radical firmó el proyecto que permitió el retiro del 10% y declaró haber tenido un millón de pesos en la cuenta de ahorro previsional era lo mismo a no tener nada. “Si retiraste todo lo que tenías da lo mismo que no hubieras tenido nada porque con un millón en la cuenta, o menos, no tendrías ninguna jubilación, o tendrías 10 o 15 mil pesos mensuales (entre USD 12 y USD 19). Lo que sí es seguro es que esa plata que retiraste te sirvió mucho más ahora. Un dato que debería llamar la atención de los que planifican política pública”, sostuvo.