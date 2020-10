Bono Universal: 'Melcochita' te informa sobre el subsidio en spot del Gobierno

El Segundo Bono Universal podrá ser cobrado desde este sábado 10 de octubre, pero el Gobierno del Perú preparó una sorpresa para prevenir las aglomeraciones al momento de retirar el dinero, todo con la finalidad de cuidarnos de la COVID-19.

Mediante un spot protagonizado por el comediante Pablo Villanueva. Más conocido como ‘Melcochita’, el Gobierno peruano mostró todas las facilidades que habrá en esta segunda entrega del subsidio económico para poder cobrarlo sin necesidad de exponerse al coronavirus.

“Salió un nuevo y al toque quieres ir al banco, no vayas. No seas ingenuo. Tranquilo nomás que este bono tendrá varias formas de cobrarse. No vayas a la ventanilla del banco, no lleves el bicho a casa”, señala el comediante en el metraje.

Fuente: Gobierno.

Asimismo, indicó que para realizar consultas se debe ingresar a www.bfu.gob.pe y no asistir a ninguna entidad bancaria. También tienes la opción de llamar al 1811 para cualquier consultas o asistir a centros de atención autorizados.

Finalmente, se explica que este bono, que entregará S/ 760, podrá ser cobrado mediante un depósito en cuenta, banca celular, billetera digital, cuenta DNI y carritos pagadores en las zonas más alejadas.