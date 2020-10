Coronavirus porcino podría transmitirse a humanos, informa estudio

Cada día se siguen descubriendo nueva información acerca de la pandemia que ha azotado a la humanidad este año. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, informó que la cepa de coronavirus porcino tiene un gran potencial para llegar a infectar a seres humanos.

Las pruebas publicadas este lunes 12 de octubre en la revista científica PNAS, arrojaron que el coronavirus del síndrome de diarrea aguda porcina (SADS-CoV) se replica de manera efectiva en el hígado, vías respiratorias e intestinos de las personas.

Esta cepa de nuevo coronavirus procede de los murciélagos y viene infectando a rebaños de cerdos en China desde el 2016, año en el que fue descubierto. Asimismo, este proviene de la misma familia que el betacoronavirus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19 en los seres humanos.

El SADS-CoV ocasiona fuertes diarreas y vómitos en los cerdos, lo cual puede derivar en la muerte. No obstante, por ahora no se han reportado casos en personas pero, así como la COVID-19, este podría llegar a los humanos en algún momento si no se tiene el debido cuidado.

“Los coronavirus zoonóticos representan una amenaza continúa. Sin embargo, la gran cantidad de virus animales circulantes complican la identificación de cepas aisladas de mayor riesgo que amenazan la salud humana”, concluye el estudio.