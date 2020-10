Incendio en 'La cachina': Municipalidad de SJL ordena el cierre definitivo del mercado

El incendio de grado 3, ocurrido en San Juan de Lurigancho la mañana de este miércoles 21 de octubre, destrozó los puestos del conocido mercado ‘La cachina fashion’. Ante ello, la Municipalidad de SJL señaló que cerrarán definitivamente el mencionado centro de abastos.

La avenida Canto Grande fue testigo del horroroso hecho, en el que el subgerente de Riesgos y Desastres de dicha comuna, Javier Ávalos, informó que se procederá con la clausura total del famoso mercado.

En una entrevista para Canal N, explicó que se venía realizando un proceso de reubicación para todos los comerciantes del lugar debido a que no contaba con la respectiva autorización y tenía varias deficiencias a nivel estructural.

“Este es un mercado que no tiene ningún tipo de autorización. El alcalde ha estado haciendo las gestiones para reubicarlos porque no cuenta con la garantía. A raíz de eso, ya se va a hacer una clausura definitiva”, indicó Javier Ávalos.

“Se estaba haciendo el protocolo para reubicarlos y se iba a desalojar (La cachina). He tomado la gerencia y lo primero que hago es la clausura definitiva, porque no se puede exponer a los comerciantes. Este mercado no volverá a funcionar”, agregó.

Asimismo, cabe resaltar que el incendio fue apagado por el Cuerpo General de Bomberos y su jefe territorial, Mario Cassareto, informó que se catalogó al siniestro como código. Además, se solicitó el apoyo de Sedapal para poder acabar con las llamas.

Finalmente, el Ministerio de Salud informó que se han reportado un total de tres pacientes y ya fueron atendidos. Es importante señalar que esta no fue la primera vez que ocurre algo así en ‘La cachina’, hace dos meses hubo un accidente similar producto del calentamiento del cableado.