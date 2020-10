Futbolista Omar Tejeda, ex Melgar, fue intervenido por acusación de intento de violación sexual

El mexicano Omar Tejeda López, quien hasta hace poco era jugador de Melgar, fue intervenido por la Policía después de ser denunciado por intento de violación. En diálogo con "Magaly TV: la firme", la agraviada -cuya identidad se mantiene bajo reserva- señaló que los hechos ocurrieron en un departamento de Miraflores.

En ese sentido, la víctima contó que estaba bailando con Omar Tejeda, cuando este intento propasarse. "Yo tenía un short y debajo una faja post operatoria. Él ha metido la mano y la jaló, porque la faja está rota y el calzón también. Fue delante de todos", explicó.

(VIDEO: MAGALY TV)

Según la información de dicho programa, el futbolista se encuentra detenido hasta el momento en la dependencia policial miraflorina ante esta grave denuncia.

La agraviada remarcó que quiere justicia para que otras chicas no pasen por agravios similares o futuras violaciones. "No quiero dinero, no quiero fama. Quiero justicia. No vamos a esperar que nos violen para que ahí recién se pueda hacer justicia", señaló.

Es importante señalar que se vienen realizando las investigaciones del caso para determinar si se le privará por mayor tiempo su libertad.

Como se recuerda, Melgar anunció esta tarde que Omar Tejeda López ya no seguirá en sus filas. Sin embargo, el mensaje de despedida no ahondó en los detalles de la desvinculación. Horas más tarde, el club se pronunció y condenó "cualquier tipo de acto que implique el uso de fuerza para hacerle daño a cualquier persona, ante cualquier situación de ventaja y alevosía, con la ventaja de abusar o agredir".

Cabe precisar que este intento de violación sexual se da en la misma semana que ocurrió un acto que ha generado indignación y repudió: una violación masiva a una joven en Surco, lo cual ha llevado a la detención de cinco de los presuntos agresores.