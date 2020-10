Gorillaz en concierto virtual: peruanos podrán disfrutar de show

Vastion Group, la productora que hizo posibles eventos de electrónica multitudinarios en suelo nacional (Resistance Perú, Road to Ultra, Brunch -In the Park Lima), concretó un pacto con LiveNow, una plataforma que retransmitirá "Song Machine Live", la nueva iteración musical de la siempre novedosa banda experimental Gorillaz.

Gorillaz, en definitiva, no importa el género de música que te guste, todos hemos escuchado el hipnotizante y aletargado cántico de 2D, los eclécticos bajos de Murdoc, los experimentos de Noodle con la guitarra y la potencia acústica de Russel. Es una banda que simplemente no puede pasar desapercibida. Con Damon Albarn dándole voz a 2D, y las gráficas de Jamie Hewlett, Gorillaz vuelve a hacer una retransmisión en vivo luego de casi dos años, como siempre con una calidad de show excepcional, canciones inéditas y muchos invitados especiales.

Song Machine Live es un show en el que podremos disfrutar por primera vez de las canciones del último álbum publicado por la banda, el cual tiene colaboraciones con Elton John, 6LACK, Tony Allen, Peter Hook y Robert Smith entre otros, está compuesto por 22 temas y será lanzado el 23 de octubre.

La mítica banda ofrecerá 3 actuaciones durante el 12 y 13 de diciembre, para distintas zonas horarias; de manera que sin importar el lugar del mundo en donde te encuentres, podrás escuchar "Son Machine Live". A esto se suma la experiencia comprobada de Vastion Group, el soporte técnico de siempre, así como el testimonio de los miles de asistentes a sus eventos. Todos estos son ingredientes de un evento exitoso e histórico imperdible.

Para adquirir tus entradas solo tienes que acceder a la web que LIVE NOW ha creado para "Song Machine Live", registrarte y proceder a comprar tus entradas. Puedes escoger entre tres opciones; Single live stream ticket, Round the World ticket y 4x live stream tickets; este último paquete incluye una entrada a una fiesta virtual, en la que podrás disfrutar de las mejores vibras de Gorillaz junto con tus amigos. Recuerda que puedes adquirir tus tickets en http://bit.ly/GorillazXVASTION.

¿Quiénes conforman Gorillaz?

La banda virtual Gorillaz está formada por el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, la guitarrista Noodle y el baterista Russel Hobbs. Creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett, su aclamado álbum debut homónimo fue lanzado en 2001. Los álbumes posteriores de la banda ganadora de los premios BRIT y Grammy son Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) y The Now Now (2018).

Un fenómeno verdaderamente global, Gorillaz ha logrado el éxito de formas totalmente innovadoras, recorriendo el mundo desde San Diego hasta Siria, ganando numerosos premios, incluido el codiciado Jim Henson Creativity Honor.