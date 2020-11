Ingreso Solidario Colombia: consulta si recibirás el séptimo giro de 160 000 pesos - GUÍA

Durante noviembre, el Gobierno de Colombia sigue realizando el pago del Ingreso Solidario de 160 000 pesos, el cual es un esquema que entrega una transferencia monetaria en favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de programas sociales del Estado durante este periodo anómalo generado por el coronavirus.

A lo largo de estos días, las personas que no han podido cobrar el séptimo giro podrán realizarlo, además de todas aquellas familias que no reciben el bono a través de los bancos y lo harán en alguna ventanilla.

Ingreso Solidario: Consultar con cédula

Para revisar si eres uno de los beneficiarios de este bono debes seguir los siguientes pasos:

Para acceder a la consulta, haz clic aquí.

Deberás ingresar los siguientes datos para proceder con la validación del sistema:

Número de documento

Primer nombre

Primer apellido

Fecha de expedición del documento

Foto: Ingreso Solidario de Colombia.

¿Cómo cobrar el Ingreso Solidario de Colombia?

Este subsidio entregado por el Gobierno de Iván Duque se pueden cobrar a través de las siguientes entidades financieras:

Bancolombia

Movii

Banco Caja Social

Bancamía

Si el beneficiario tiene alguna cuenta registrada en cualquiera de esas empresas dedicadas al rubro financiero el dinero será depositado de forma inmediata.

Ingreso solidario de Colombia: octavo giro

El Departamento para la Prosperidad Nacional (DPS) aún no ha informado acerca del cobro de un octavo giro del beneficio, por lo que no existe novedades al respecto. Es preciso resaltar que la población debe estar pendiente de las fuentes oficiales y no hacer casos a los rumores no confirmados.

¿Qué hacer si no tengo cuenta bancaria?

Si eres beneficiario al Ingreso Solidario y no cuentas con alguna cuenta en las entidades financieras recibirás un mensaje de texto en tu celular, invitándote a que abras una con la finalidad de que el dinero sea depositado en las 24 horas posteriores.

¿Cómo saber cuando ya me depositaron el dinero en Nequi?

Nequi avisa que el dinero ya fue depositado. Sin embargo, si no cuenta con un teléfono inteligente puede abrir su cuenta en el celular de algún familiar o persona de confianza.

Canales oficiales del Ingreso Solidario

Página web: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

Correo electrónico: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co

Teléfono en Bogotá: 5954410

Teléfono a nivel nacional: 018000951100