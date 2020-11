Martín Vizcarra: Fiscalía pide 18 meses de impedimento de salida del país para expresidente

El fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para el expresidente de la República Martín Vizcarra, quien se encuentra investigado por presuntas coimas durante su etapa como gobernador regional de Moquegua.

De acuerdo con la Corte Superior Nacional de Justicia, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho convocó a una audiencia para analizar esta medida restrictiva, la cual está programada para este viernes 13 de noviembre a las 10.00 a. m.

(FOTO: CORTE NACIONAL JUSTICIA)

Como se recuerda, Vizcarra Cornejo, acompañado de su abogado Fernando Ugaz, acudió esta mañana a las oficinas del Equipo Especial Lava Jato para responder las preguntas del fiscal Germán Juárez Atoche por el caso "Club de la Construcción".

"Hemos dejado ante la Fiscalía mi pasaporte, como ciudadano. No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones", señaló el exjefe de Estado antes de ingresar a la sede fiscal.

En ese sentido, el pasado martes, Martín Vizcarra, mediante Fernando Ugaz, entregó a Juárez Atoche su pasaporte diplomático. "Estas medidas son importantes porque permitirán desacreditar las imputaciones que se han hecho en contra de mi patrocinado", indicó el letrado.