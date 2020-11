Martín Vizcarra: dictan impedimento de salida del país por 18 meses para expresidente

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente dictó este viernes impedimento de salida del país por 18 meses para el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de las investigaciones por las presuntas coimas recibidas cuando era gobernador de Moquegua, para la licitación de Las Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

La jueza a cargo, María de los Ángeles Alvarez Camacho, fue quien informó sobre esta decisión. De acuerdo a Canal N se habrían encontrado sustentos que indicarían peligro de fuga por parte del exmandatario.

Recordemos que la solicitud de impedimento de salida del país para Vizcarra fue realizado por el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, el último miércoles.

Vizcarra acudió a Fiscalía

Vizcarra Cornejo, acompañado de su abogado Fernando Ugaz, acudió a las oficinas del Equipo Especial Lava Jato para responder las preguntas del fiscal Germán Juárez Atoche por el caso "Club de la Construcción", el pasado 10 de noviembre.

"Hemos dejado ante la Fiscalía mi pasaporte, como ciudadano. No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones", señaló el ex jefe de Estado antes de ingresar a la sede fiscal.

En ese sentido, el último martes Martín Vizcarra, mediante Fernando Ugaz, entregó a Juárez Atoche su pasaporte diplomático. "Estas medidas son importantes porque permitirán desacreditar las imputaciones que se han hecho en contra de mi patrocinado", indicó el letrado.