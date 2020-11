Familiares de Inti Sotelo Camargo, héroe de la democracia: "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias"

Inti Sotelo Camargo es uno de los héroes que defendió la democracia con su vida. El joven de 24 años fue asesinado en un enfrentamiento con la Policía Nacional del Perú quien ejerció una salvaje represión contra los manifestantes.

El padre y hermano de la víctima se acercaron a la morgue para iniciar los trámites respectivos e indicaron que la necropsia de ley se ejecutará a las 8 de la mañana de este domingo 15 de noviembre. Allí se conocerán los motivos del deceso.

"Hoy día (domingo 15 de noviembre) a las 8 de la mañana se hará la necropsia de ley. Allí veremos que vamos a hacer. Lamentablemente, en el lugar de todos los padres y madres del Perú. Nadie quisiera pasar por este momento. Nadie está libre", expresó el padre de Inti Sotelo.

"No sabemos. Dicen supuesto proyectil, pero hay una entrada en el pecho. Hoy día, a las 8 de la mañana, vamos a saber que es lo que ha pasado, lamentablemente. Qué vamos a hacer", agregó.

Por su parte, el hermano de Inti Sotelo refirió que la muerte de su familiar no puede quedar impune. Señaló que irán hasta las últimas consecuencias para hallar a los responsables".

"La muerte de mi hermano no puede quedar en vano. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Me da vergüenza las autoridades. Supuestamente nos tienen que proteger. La Policía no nos cuida. La Policía nos reprime y eso tiene una cabeza, el ministro del Interior. Cuando uno se queja o denuncia te cierran las puertas".

Finalmente, instó al golpista de Manuel Merino a renunciar al cargo de la presidencia del Perú. "Merino invito a que se retire. No esperes más muertes para que recién tomes una decisión. Porque mañana (domingo 15 de noviembre) en esta convocatoria voy a estar. De todas maneras voy a estar. Llevaré algún objeto de él para que haga su acto de presencia. Mi hermano es un patriota", concluyó.