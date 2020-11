Daniel Olivares: "No podemos tener un muerto más"

El congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, hizo un llamado a que la escalada de violencia entre miembros de la Policía Nacional del Perú y manifestantes contra el Gobierno de Facto de Manuel Merino, cese.

"Urgente en este momento es parar la violencia. Estamos tratando de ubicar a la Fiscal de la Nación para que vaya a campo junto con Defensoría. Ya hemos visto que el enfrentamiento entre Policía y manifestantes no va a parar. Necesitamos otra solución. Para esto, la Fiscalía tiene que salir a campo", expresó a Canal N.

"No podemos tener un muerto más. Ni un policía ni manifestante. Invoco a que la Fiscal, a quien tratamos de convocar, de llegar a campo para que llegar a un consenso con los Policías y así no lleguen más heridos por la irresponsabilidad de los políticos", agregó.

En las redes sociales se reportó nuevos enfrentamientos entre protestantes y miembros de la Policía Nacional del Perú, Olivares respondió que tomó conocimiento luego de recibir varios escritos.

"Nos hemos enterado que hay enfrentamientos en Colmena. Nos han escrito diciendo que no pueden salir. No es momento de decir quien es bueno o malo. Ahora lo prioritario es salir y parar esta escalada de violencia. No podemos tener un muerto más", detalló a Canal N.

Estos reportes generaron que la mencionada fuente acuda hacia las instalaciones de la Estación Colmena del Metropolitano: se había informado que la PNP no dejaba salir a los manifestantes del lugar.

Las imágenes vertidas por la señal televisiva revelaron que no había ningún ciudadano en el lugar. Todo hace indicar, que el posible enfrentamiento, habría ocurrido hace unas cuantas horas.