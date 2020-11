Fuerzas Armadas no asistieron a convocatoria del golpista Manuel Merino

Tras los eventos ocurridos en el Centro de Lima y los dos asesinatos que enlutan al Perú, el golpista Manuel Merino citó a las Fuerzas Armadas para entablar conversaciones a las 7:45 a. m.. Sin embargo, estos no asistieron a su llamado.

Según lo informado por Canal N, la reunión se tenía planeado realizar en Palacio de Gobierno con la finalidad de llegar a alguna medida. Como se recuerda, Manuel Merino confirmó que no renunciará a su cargo como presidente de la Nación.

"Manuel Merino no renunciará y mañana (domingo 15 de noviembre) dará una conferencia. En la reunión que sostuvo con ministros y en conversaciones con otros políticos notificó eso y que si quieren sacarlo necesitan vacarlo (87 votos) y no pueden censurarlo (66 votos). “La Constitución me avala”, les dijo", reveló a través de su cuenta de Twitter.

No obstante, los congresistas podrían censurar a Merino con más de 90 votos para acelerar su salida de Palacio de Gobierno. Asimismo, el Ministerio Público iniciará investigaciones por los asesinatos ocurridos en la protesta.

“El Ministerio Público garantiza que las investigaciones se conducirán con transparencia, objetividad y celeridad, que corresponde a la gravedad de los hechos. [...] Se reitera que las fiscales a cargo de las investigaciones se encuentran trabajando desde el primer momento que tomaron conocimiento de los hechos, con el fin de determinar a los responsables de estos lamentables sucesos”, se lee en el documento.

Ántero Flores-Araóz se pronuncia sobre ausencia de las FF.AA.

A la salida de su vivienda, Ántero Flores-Araóz se pronunció sobre la inasistencia de los Comandantes de las Fuerzas Armadas. "No se les había convocado. No lo sé, yo estaba acá (en mi domicilio)", señaló.

Por otro lado, pidió tranquilidad a la población por estos hechos que ha manchado al Perú a causa del Gobierno de facto de Manuel Merino.