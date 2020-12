Corte de agua: Sedapal anuncia suspensión de servicios HOY, 19 de diciembre

Sedapal informó a través sus canales oficiales el corte de servicio de agua para los distritos de Ventanilla y San Juan de Lurigancho para HOY, 19 de diciembre. Esta medida se debe a la realización de diferentes obras de mejoramiento en el sistema de agua potable y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Según el anuncio de la entidad, el corte está programado para este sábado 19 desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.. Conoce a continuación que zonas serán las afectadas.

Sedapal - Zonas afectadas

San Juan de Lurigancho, sábado 19 de diciembre: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

A. F. 1 ero de Marzo A, B, C, D, y Y. Agrupación pobladores Nueva J, A, B, C, D, F, G, H, I; Psje. Nuevo Miguel Grau., A. F. Los Ángeles II Etapa A, B, C, D, E; A. F. Milagro de Dios A, B, C, D, E; A. H. Paraíso G, H, I y J.

Ventanilla, sábado 19 de diciembre: 12:00 p. m. a 6:00 p. m.

Apv Profam Perú

Servicio al cliente

Sedapal habilitó un número telefónico para la atención a clientes, consultas y reclamos las 24 horas del día, todos los días del año. Para ello, debes marcar el siguiente número: 317 8000. Además, puedes escribir un correo a aquanet@sedapal.com.pe