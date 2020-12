Navidad en Arequipa: anciano rompe en llanto tras ser estafado con 100 soles

Un caso conmocionó a miles de peruanos y peruanas en la víspera de la Navidad: una persona de la tercera edad dedicado al comercio ambulatorio fue estafado con 100 soles falsos en la región de Arequipa.

De acuerdo con la información publicada por HBA Noticias, el adulto mayor identificado como Cirilo se encontraba vendiendo sus artesanías en la sexta cuadra de la calle San Juan de Dios, en el Cercado de Arequipa, cuando dos mujeres le pagaron una compra valorizada en 28 soles con un billete falso de 100 soles.

En el momento de la transacción, el señor Cirilo no pudo identificar la autenticidad del billete debido a su avanzada edad. "Le di su vuelto y, como no sé revisar billetes, esperé a que venga otro cliente para preguntarle si el billete estaba bien, pero me dijo que era falso", indicó el humilde artesano a un grupo de serenos arequipeños que atendieron su denuncia.

(FOTO: HBA NOTICIAS)

Según el testimonio del comerciante, una de las féminas tenía el cabello rubio y por su manera de expresarse sería de nacionalidad extranjera. "Caminé para buscarlas, pero ya no las encontré", añadió.

Asimismo, el vendedor ambulante pidió a las autoridades locales que, si no podrían ayudarle a recuperar honestamente el dinero perdido, al menos le autoricen seguir trabajando en las calles principales calles del Cercado de Arequipa. "Yo me trabajo, me madrugo. Mire lo que me hacen", sostuvo el señor Cirilo ente lágrimas.

Ayuda en redes

Usuarios de Facebook han pedido que permitan al humilde artesano continuar con sus habituales laborales entre las calles Piérola y San Juan de Dios. Si bien no tiene celular, cualquier ayuda al hombre será bien recibida.