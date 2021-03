Mario Irivarren se defiende tras ser captado en parrilla con amigos - VIDEO

El programa ‘Amor y Fuego’ que se emite al mediodía, sacó a la luz un video donde se puede observar a Mario Irivarren compartiendo una reunión con amigos que no respetan el distanciamiento social impuesto por el Ministerio de Salud. Del mismo modo, en las imágenes se pueden ver que los participantes se encuentran sin mascarillas.

En medio de la pandemia que estamos atravesando por el nuevo coronavirus, se llevó a cabo la reunión el último fin de semana en el departamento que Irivarren alquila junto a otros amigos. Si bien, el exintegrante Esto es guerra no subió contenido a sus redes, una de las personas lo hizo y luego se filtró a la prensa.

Ante las críticas recibidas por este nuevo hecho, Mario salió en su defensa y comentó, “Esta casa es alquilada entre un grupo de personas, las casas tienen un costo elevado, esto costearlo solo no está dentro de las posibilidades y se alquila en grupo. Entonces, lo mismo aquí en la casa hemos hecho, siempre hacemos nuestra parrillita, estamos aquí, compartimos, nos tomamos un trago, no entiendo ¿Cuál es el problema?”, señaló.

Seguidamente argumentó, “Si ya en mi casa, con las personas que convivo, no puedo hacer una parrillada, escuchar música, tomarme un trago. Entonces, ¿qué puedo hacer? No termino de entender. No hay que tergiversar las cosas. Uno puede compartir todo lo que quiera con las personas con las que convive”, agregó.

Por otro lado, semanas atrás Mario Irivarren junto a su pareja Vania Bludau, protagonizaron un lamentable acontecimiento tras la una intervención que realizó la policía en una casa en el sur de Lima, donde ambos se portaron agresivos con las autoridades cuando fueron intervenidos por infringir la ley. .