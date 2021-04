Se infectó de COVID-19 en fiesta, su padre muere contagiado y su madre necesita cama UCI

Una irresponsabilidad provoca el calvario de una familia. Un joven de 24 años, oriundo de Cusco, decidió acudir a una fiesta en plena pandemia del coronavirus y terminó contagiando a sus seres más queridos. Su padre falleció víctima de la COVID-19 y su madre necesita con urgencia una cama UCI.

La historia fue narrada por el fiscal de Prevención de Delitos del departamento cusqueño, Eduardo Poblete, quien indicó que todo inició hace casi dos semanas cuando realizaron diversos operativos en discotecas y bares clandestinos que funcionaban sin respetar las restricciones por la pandemia.

Asimismo, al intervenir al protagonista de la tragedia, indicó que el joven en ningún momento mostró estar arrepentido por su actuar y, por lo contrario, tuvo un comportamiento hostil e incluso llegó a llamar “conspiracionistas” a los oficiales, dando a entender que para él no existe el coronavirus.

"La Situación es difícil, y se pone más aún cuando en mi caso salimos de operativos (en cumplimiento de la función) a discotecas en las famosas fiestas Covid, bares y cantinas todas llenas de personas de diversas edades (mayoritariamente jóvenes) quienes manifiestan que el uso de barbijo y el distanciamiento no proteje de la enfermedad", anunció en sus redes sociales.

"Ayer (18 días del incidente) me llamó la hermana del joven (no se cómo consiguió mi teléfono) y me dijo, de manera muy airada y malcriada, que su papá había fallecido por COVID-19, su mamá estaba delicada y su hermano estaba muy delicado y necesitaba cama UCI, y que era "injusto" que por haberle impuesto la papeleta en ese local de fiestas no tenga derecho a la atención médica él y ninguno de sus familiares, (lo cual no es cierto)", agregó Eduardo Poblete.

Finalmente, el hombre culminó reflexionando sobre todos los casos de Coronavirus que se presentan cada día y cómo las personas siempre buscan culpar a terceros por irresponsabilidad de uno. Es importante recordar que los casos de COVID-19 en el Perú ascienden hasta 1 573 961 infectados.