Guillermo Bermejo señala que Perú Libre está unido tras salida de Betsy Chávez

La renuncia de la congresista electa por Tacna generó rumores de incomodidades o molestias internas en Perú Libre, pero Bermejo negó rotundamente estos rumores y señaló que siguen trabajando todos juntos por el futuro de nuestro país. Reafirmando las palabras de Chávez tras anunciar su salida como vocera: “El partido es uno solo, no se divide en castillistas ni cerronistas. Perú Libre es uno solo”.

De igual manera, precisó que no tienen obligación alguna ni un por qué para deslindar o separar al ex gobernador regional de Junín, el secretario general Vladimir Cerrón. Como se sabe, muchos opositores del partido del lápiz e incluso seguidores han exigido en reiteradas ocasiones su retiro inmediato del partido debido a que ha sido investigado por corrupción.

Asimismo, resaltó que quien gobernará será el docente de profesión, aunque no descarta que participe Vladimir Cerrón. “No podemos descartar la participación de ningún militante de Perú Libre porque somos el partido que ha ganado las elecciones. Eso fue en medio de un carga montón del fujimorismo a través los medios de comunicación que querían vender la idea a la población que quien iba a gobernador era a ser el señor Cerrón y no el señor Castillo. Quien va a gobernar es el señor Pedro Castillo junto con su bancada y con el partido que ganó las elecciones”, agregó.

Por otra parte, aprovechó para criticar a Fuerza Popular por los constantes reclamos tras conocerse el conteo de la ONPE al 100%. “Si quien tanto reclamó que respetemos los resultados, no respeta, entonces dónde estamos. Decían que somos antidemocráticos, que no íbamos a respetar, y hemos respetado aún cuando el boca de urna no estaba a favor; y seguimos esperando con tranquilidad”, afirmó Bermejo.