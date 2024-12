La rivalidad solo en la cancha: El emotivo reencuentro de Cavani, Di María y Paredes

Aunque muchos hinchas a veces lo olvidan, los jugadores no solo son profesionales, sino que también entablan amistad con quienes serán sus rivales 'en el verde'. Tal es el caso de Edinson Cavani, delantero uruguayo, que hoy reencontró con los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di María durante el partido entre ambas selecciones en la Copa América 2021.

El trío fue parte del PSG durante muchos años y formaron parte de un club que supo no solo imponerse en la Liga 1 francesa, sino que se coló como uno de los favoritos en los torneos de Champions League en los últimos años de la década pasada. Con su aporte, el equipo parisino pasó de luchar la mitad de tabla a convertirse en un gigante de la UEFA.

Aunque Cavani ya no se encuentra en el club, pues marchó rumbo a Manchester para unirse a los 'Red devils', eso no ha mermado en la amistad que el trío mantiene, prueba de ello es la curiosa conversación que sostuvieron a ras de campo al finalizar el Argentina vs. Uruguay por la Copa América.