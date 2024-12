Alfredo Barnechea propuso acto de sedición y redes explotaron contra él – VIDEO

Pedro Castillo vs. Keiko Fujimori | Algunos personajes políticos, disconformes con los resultados electorales tras la segunda vuelta, se han expresado de diferentes formas para llamar a no reconocer los resultados del Jurado Nacional de Elecciones . El último de ellos ha sido el excandidato a la presidencia del Perú, Alfredo Barnechea .

"Esta pelea no termina con la proclamación del Jurado, ese Jurado es espurio y en su proclamación no termina la pelea. No vamos a aceptar a un presidente nulo. Vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude. La pelea no termina con la proclamación del Jurado", dijo Barnechea.